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地方施政佳 藍勝選關鍵

聯合報／ 戴參年／教育工作者（嘉義市）
「2023縣市幸福指數大調查」各縣市代表大合影。圖／竹市府提供
「2023縣市幸福指數大調查」各縣市代表大合影。圖／竹市府提供

經濟日報與國泰人壽共同主辦「二○二三縣市幸福指數大調查」，其中地方政府施政滿意度由台中市奪冠，其他位居前十名的也多數由國民黨執政，在過往類似調查中似乎未曾見過。

自從藍白合破局、郭台銘宣布退選以及柯文哲說話反覆無常被看穿後，總統大選選情變得撲朔迷離，民進黨的賴蕭配雖然目前在各家民調中仍暫居領先，但侯康配似乎也在拉近之中，倘若國民黨有辦法將縣市政府施政滿意度化為總統大選選票，也許選情就會翻轉。

目前國民黨除了副總統參選人趙少康仍要積極發揮戰鬥藍的本領，猛打民進黨過去八年執政弊端外，設法團結藍營執政的各地方首長，讓各地選民了解到票投國民黨，既對爭取地方建設經費、提升生活幸福感會更有助益，台海兩岸也會更加和諧穩定，遠離戰爭威脅，政黨輪替的目標也就水到渠成。

上屆總統大選前的縣市首長施政滿意度，國民黨與民進黨擠進前十名的縣市數還不相上下，但這回國民黨明顯勝出，如何藉著這股氣勢營造出讓選民願意出門投票的動力，考驗著國民黨的智慧，也決定了是否能讓民進黨下台。

國民黨 民進黨 大選

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