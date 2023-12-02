陸不武、我睦鄰 以進大同

蔡英文總統對紐約時報表示：「現在非陸犯台時機」。侯友宜說：「對大陸議題不會有不切實際的想法」；柯文哲則認為，「需要緊張但不要太緊張」。

但是，不止現在，我們要永遠確保對岸不會武力犯台。不要不切實際，但要對大陸議題主動積極；這樣，才是不太緊張的不二法門。

有三位前輩的看法，提供了進入此門的認知。

楊儒賓教授今年的「思考中華民國」汲取曹永和等台灣史研究者的見解，提醒國人「台灣風土性的『兩岸性』…同時影響兩岸…如要濃縮到島嶼內部自行決定，對岸中國沒有置喙的餘地…相當不合理…。」台灣前途不是只影響兩千三百萬人，對岸片面決定也不合道理，兩岸必須相互尊重歷史與現實，才有出路。稍前幾年，楊儒賓的「一九四九禮讚」已言近人之不敢言，但切合時代需要。他鼓勵國人「消解十九世紀以來強烈的主權思維，鬆綁『中國』『中華』的多元內涵，為什麼台灣不能執行中國夢？」

國際法教授、社會理論家黃維幸去年的「兩岸新視野」及近日對「抗中保台」的善意勸誡則說，若能走出對抗的思維，就如同維根斯坦的比喻，前途豁然開朗：一個人極力想從受困的屋子逃出去，先試窗戶但窗戶太高，再試煙囪但煙囪太窄。沒有出路之餘，這個人一轉身，原來屋子的門一直開著，走出門外，海闊天空。

最後是美國在台協會前理事主席卜睿哲。前年他出版「艱難的抉擇」，認為習近平提「一國兩制的台灣方案」，主要是講給大陸人聽，雖然目前看不到跡象，但「理論上，北京可能會保留一國兩制的口號，但從根本改變其內涵，使其對台灣民眾變得更有吸引力…。」

對岸會改變一國兩制的內涵而吸引國人嗎？不知。但操之在我的言詞與作為，也許有幾項，可以增加對岸的改變機會，即便台北小北京大，兩岸的互動仍是同步影響彼此的過程。

一是日前在政大舉辦的小型和平工作坊，傅大為教授說，我應倡議不涉及主權的中立。這不容易，甚至不可能，但以中立作為過渡，再到兩岸都能接受的政治關係，至少比現在全面倚賴、聽命美國，機會大些。

二則民進黨應該廢除台獨黨綱，改以公共政策爭取選民。一因和平獨立已無可能，國人如同世界上所有人，無人要戰爭。再因如同聯合報副董事長黃年所說，台獨訴求從民主改革的一種動因，很早之前已然變成消耗國人精力與團結的「內殺」動力。

三則是自我提醒語言的重要。在海外僅稱中國，可以理解，因外人不承認中華民國；但在國內若僅將對岸說成中國，形同自己否定中華民國。民進黨反對九二共識，因為認定「各表」沒有空間，但至少在國內，當然有。因此，除了公文書，政府理當鼓勵或要求，從公視到其他政府出資的傳媒，稱呼對岸時，都要使用大陸或中國大陸。

最後，復甦前幾年仍有政治人倡言的兩岸一家親，強過一家仇。如此，就更能敦親睦鄰，自信兩岸民眾會有合理與安全的交流，而不是擔心彼此在統戰對方。這是增進彼此理解，並為來日政府協談，鋪設互信基礎的重要過程。雙方若至這個境界，接著就是水到渠成，準備擎舉禮運大同篇，高唱國歌第四句「以進大同」，作為兩岸共好的目標。