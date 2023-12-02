一一二年台灣閱讀節將於今天起，於三大國立圖書館周邊展開宣導。這是台灣最盛大的圖書館活動，各項活動也會持續一個月，十二月一整個月，都是全國的閱讀嘉年華，圖書館員們真是辛苦了。

而且可喜的是，國家圖書館曾於今年三月，公布「一一一年台灣閱讀風貌及全民閱讀力年度報告」，民眾在歷經了疫情後，一一一年各項閱讀力復甦，全國民眾進入各地圖書館超過八六三一萬人次，全年借閱總冊數更創歷年新高，超過九三一一萬冊！全年民眾利用圖書館網站資源超過六億六千萬次，較前一年大幅增加超過一億次（成長廿點二八％）；同時，全國民眾累計辦證數逾兩千萬張，比一一○年增加七十六萬張。這比一一○年報告所提的相關統計資料都上升不少，顯示疫情的解封，讓圖書館和借閱圖書數都恢復榮景。

有專家認為這是因為通貨膨脹，物價高漲，連帶使書籍價格昂貴許多，令讀者買不下手，只好回歸圖書館的關係。而且，圖書館近年投入資訊化的設備和軟體也不少，數位閱讀再進化，也使得圖書館吸引更多非典型的使用者，如國家圖書館在中山堂附近，新創「多媒體創意實驗中心」的分館，簡直融圖書館、藝術館、工藝館及創客中心於一館，本身就是有創意的新類型圖書館。

但不管如何，筆者認為，紙本閱讀和數位閱讀應一同並進，否則閱讀的本質或美好，將受到影響。村上春樹曾說：「閱讀習慣如從三歲就開始養成，這輩子就離不開閱讀了。」但總不能叫三歲兒童就從事傷眼或傷腦神經的數位閱讀吧！台灣閱讀節近年的推廣活動，幼兒及兒童閱讀的宣導活動，投入最多空間和人力，其意義在此。

其次，圖書館興建，也要捨棄追求過度華麗的思維，才能建立圖書館以閱讀為本質的功能。

圖書館的確空間有限，但若與多年前縣市級公共圖書館常能有五十萬冊以上之空間容量而言，現在新蓋的多樓層公共圖書館收藏能量反而退化，藏書量變少了。原因是現在圖書館多講求外觀建築美麗，內部設計豪華，走向咖啡館、旅館大廳之風格，並且競相追求台灣最美麗圖書館名號之故。

圖書館講求設計美觀並非是一件壞事，但一定先要以典藏和實用以及真正的推廣閱讀為基本原則，不能華而空洞才是。

期望台灣閱讀節的舉辦，給大家更多閱讀和圖書館關連的省思。