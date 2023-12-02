推長照保險 落實照顧公共化

目前台灣平均家戶人口數下降，家庭規模縮小，生育率下降，人口快速老化，家庭照顧的對象由兒童轉變為老人；但家庭結構因離婚率升高，初婚年齡延後而日趨多元化。行政院為維持家庭的穩定，並回應社會變遷對家庭的影響，於二○○四年訂定我國家庭政策，其核心目標是支持家庭照顧能力，分攤家庭照顧責任，也就是照顧公共化。

照顧公共化是積極性的社會福利政策，政府應為照顧工作負起責任，促使照顧工作公領域化、去市場化與去家庭化，建置一個普及化、品質良好、平價或免費的公共照顧服務體系，還要持續培訓專業的照顧人才，增加照顧產業的工作機會，除保障被照顧者的權利，也能對經濟做出貢獻。

從二○○六年中央提出長照第一、二期的十年計畫，積極辦理高齡者照顧工作，但從衛福部長照司的統計，居家、社區、機構類型的照服員總計約為九萬五千多人，但家庭外籍看護工的人數約為廿二萬八千多人，比例相當懸殊，這反映了我國高齡者在家的照顧工作，大都是由外籍看護工照顧，少部分才由社區及機構照顧，因此落實照顧公共化政策，不可忽略高齡者在家由外籍看護的照顧。

雇用外籍看護工照顧家中長輩的家庭，大都是長輩習慣或堅持在家熟悉的環境生活，不願至機構安養。但長照十年計畫並未有僱用外籍看護工補助經費，因此對一般家庭是沉重的負擔。面對多年來的長照困境，社工界一直以來皆有倡議將此類長照需求酌予補助，或比照日韓改為長照保險制的主張，由四十歲以上國民繳納長照保費，共同扛起照顧責任。

隨著少子高齡化時代來臨，長照已成為普遍的社會風險，長照保險較能符合未來長照的需求，讓照顧責任由二千三百萬人一起扛，讓長照不再是私領域的家務事，以落實照顧公共化的家庭政策。