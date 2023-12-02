社區長照求多更要多元

身為五個孩子的媽媽，我可以說是走過十七年且持續累積中的國民教育之路，遺憾的是，這條路上有許多一成不變的現象，例如安親班和補習班數十年如一日的在門口貼滿獎狀紅布條，孩子們進去後就一直寫考卷趕進度。

當我從醫界走到長照領域，我發現這樣的模式也被沿用到社區來了。例如長照2.0發展至今，社會上布建了好多據點，據點為長輩提供免費便當、畫圖、手做、運動課程等。比較起來，長輩在據點內受到的照顧方式幾乎沒有地域差異，往好處想是維持了城鄉間的公平性。

只是弭平差距的階段性任務達成後，我們想像中的社區長照，下一步在哪裡呢？

我喜歡透過實際觀察來找答案，始終相信先從使用者身上找出問題，便能找出新的解答和創意。於是我注意到，最近幾位來看診的長輩都被孩子們帶出家門上課，不論是去教會、社區活動中心或去照顧據點，這幾位長輩有一個共同特色，就是從年輕就很宅、不喜歡出門也不喜歡講話。現在他們老了，被家人抱怨不喜歡去上課。

我好奇的詢問他們為何心生排斥。

「我覺得自己格格不入。」

「我不喜歡聽他們聚在一起說這個人家裡這樣、那個人家裡又怎樣。」

「課堂中只有我和另一個人是男生，很不好意思啦。」

他們說的這些現象很難一時改變，於是我改問：「上課好玩嗎？」

一位阿伯這樣回答：「老實說，覺得我就像孫子去幼兒園那樣。他帶回家的東西和我帶回家的很像，打發時間是可以，只是有時候有點尷尬。」

另一個阿伯的說法也很類似：「既然是不花錢的東西，將就一下還可以。」

我問：「那你願意花錢去上課嗎？」

阿伯搖頭：「我這把年紀了，能省就省，現在吃的喝的用的都好貴。孩子們賺錢不容易，我不知道要活多久，現在能省則省。」

這些對話或許能幫助我們一窺長照未來的方向：最好是便宜或免費、活動設計上要展現尊重而不尷尬、要設法增加男性學員、要減少據點裡的人際是非等等。或許我們可以用餐廳招攬客人的方式來多元思考。有些餐廳善於用活動或環境來吸引男性顧客，有些餐廳會安排淑女之夜讓女性顧客呼朋引伴，凡此種種都能幫助我們跳脫倚靠制式化方式運作的思維。

期望將來社區長照不只將布建據點做為目標，在求「多」外還能求「多元」。

讓我們將據點的特色發展起來，用補助來鼓勵發展不同的特色，如此當能刺激民間提出更多的創意，也才能讓不樂於走出家門的長輩們，能真心融入社區照顧、延緩老化，減少家屬的照顧壓力。