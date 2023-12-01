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總統參選人成吵架咖 溝通零素養

聯合報／ 何平東／大學教師（新北市）
民眾黨副總統參選人吳欣盈（中）日前受訪被問，當副手有跟家人討論過嗎，她突反嗆記者「妳當記者有問過爸媽嗎？」記者曾增勳／攝影
民眾黨副總統參選人吳欣盈（中）日前受訪被問，當副手有跟家人討論過嗎，她突反嗆記者「妳當記者有問過爸媽嗎？」記者曾增勳／攝影

這幾年的升學考試，「素養」是大熱門，但政客顯然死當。素養，理當是對某種領域的涵養、知識、態度。但最近的選戰戲碼，參選人們真人實境上演「溝通零素養」戲碼，發言的唯一目標是反唇相譏、吵架。

舉例，副總統參選人被問了一題「這次參選有跟家人討論過嗎」？竟秒反問「你當記者有問過你爸媽嗎」？這回覆既防衛又輕蔑。儘管當事人可能只是想表達「我不是媽寶」、「我有自由意志」，卻也因逞口舌之利，放掉了反轉議題、表達理念的機會。雖是備位元首參選人，溝通高度卻只是個不能被激怒的「吵架咖」，就算有再厲害的專業或國際觀，也令人懷疑與人相處的基本素養去了哪？

選戰裡，所有溝通都是議題行銷，參選人的每句發言都要做好準備，因為會被快速連結到此人的特質、風格、立場和思維，對中間選民影響甚劇。行銷中更有鐵律一條：千萬別把顧客當笨蛋，以為話術佐以折扣就會乖乖埋單；選戰亦然，舉凡口號、宣傳、受訪或談話，不當回事的自作聰明，或伎倆低俗的譁眾取寵，選民只要看懂一次，扣了分就沒有回頭路。

也不難理解，同一位參選人被問雙重國籍，一句「這是我和美國政府之間的事」引起軒然大波。以第三者來看，這與是否接受美國教育無關，而跟溝通的誠意和涵養有關。

選戰只剩一個多月，舉凡經濟、社會、環境、治理，每組參選人都缺乏在溝通上創造有記憶點、有邏輯感的核心主張，加上一屋子都是吵架咖、顯然沒有智囊的組合，都令人狐疑這是在選總統還是學校在選學生會長？溝通環境太差，訊息太亂，想做個理性選民卻不可得，可能是這次總統大選最令人遺憾之處。

素養 美國

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