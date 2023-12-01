季辛吉見識深遠 手腕玲瓏

美國前國務卿季辛吉在職時，有次設宴款待聯合國外交使團，他在開席前致詞時，故意擺出姿態提出忠告說：各位外交官先生，您們的周圍都是新聞界人士，說話可得留神；然後轉頭說：各位記者先生小姐，您們的周遭都是外交官，聽到的話，可別太認真。語畢，哄堂大笑，掌聲如雷，由此可見其機智與八面玲瓏的手腕。

季氏不僅開啟中美建交，更自一九七○年代起縱橫國際政治舞台，在國際事務上舉足輕重，他對所謂共產專制國家的看法，是要將其拉攏進入國際社會組織，方能交涉對話，進而建立外交關係，取得最起碼的互信基礎，俄烏戰爭前亦曾警告烏克蘭勿急促加入北約，否則後果難以收拾，

今天季氏以百瑞高齡辭世，讓世人見證一位時代人物的終始。我國外交正處艱難之勢，希冀國人與政府官員能從其身上學習到一些涉外事務的智慧見識。