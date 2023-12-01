老「季」伏櫪 爭議喬王一生

季辛吉以百歲高齡逝世，今年五月他才搭乘專機遠赴中國接受習近平款待，習還給這位「中國人的老朋友」辦了場壽宴。終生作為馬基維利信奉者的季辛吉，百歲還想要喬美中關係，所謂「『老季』伏櫪，志在千里」也不過如此。

季辛吉是美國歷史上少有的全方位爭議性人物，共和黨與民主黨都有人討厭他，但他從甘迺迪總統到拜登總統的十二任總統，全都找他諮詢，讓他紅了逾半世紀。季也是學者從政一生順遂的例子，從一九六九年開始，他除了擔任尼克森總統的國安顧問，甚至還當上了國務卿。大家最耳熟能詳的莫過於季於一九七一年祕密訪中，並促成一九七二年尼克森的破冰之旅，成為後來美台斷交與美中建交的序曲。

老季當然是一個「喬王」，喜歡在密室裡跟大國喬小國的命運，也曾命令ＦＢＩ監聽白宮幕僚，上梁不正下梁歪，史家認為季的暗黑風格終釀成監聽民主黨的水門案。政治人物都愛喬，但世界上能夠像他一樣喬到諾貝爾和平獎者絕無僅有，當時季辛吉以為他可以喬到南北越停戰，並讓美軍撤出越南，但最後卻換來西貢全面淪陷，美軍狼狽戰敗。

包括台灣，在季的眼中，小國就是拿來犧牲的。季的一生都在對抗小的共產黨，在智利、柬埔寨與東巴基斯坦，只要出自老季命令，不管是美軍還是支持的當地勢力都是進行無差別屠殺。越戰時，美軍在柬埔寨邊界連同越共與越南百姓共殺害五萬人。此外，當年為支持巴基斯坦總統作為跟中共接觸的管道，老季與尼克森的祕密外交再導致東巴基斯坦（今孟加拉）卅萬人被殺。諷刺的是，反共的老季對於大的共產黨如蘇共或中共，不是虛與委蛇就是百般討好。

一九七五年，老季與福特甚至指使印尼入侵前葡萄牙殖民地東帝汶，超過十萬東帝汶人被殺或活活餓死。密件後來釋出，記載了季氏當時跟印尼總統說，要入侵東帝汶「最好在我們回到美國後再進行」。老季也是耍嘴皮的始祖，他糟蹋美國的人權信念，每每遭受批評，多次回嘴：「非法的事情我們馬上就做。」甚至嘻皮笑臉說：「違憲之事需要更長時間來達成。」這數十年來台灣被中共文攻武嚇，季辛吉沒譴責過中共半句，反而在川普跟中共槓上後憂慮表示：美中兩國是世界上最大的兩個經濟體，沒有必要因台灣問題弄到劍拔弩張。

季辛吉的死亡象徵一個時代的結束，象徵那種欺善怕惡、關門交易、違法亂紀的齷齪版現實主義的殞落。馬基維利曾說：君主苛酷無情是好，但切忌喪盡天良。老季一輩子穿著馬基維利的外衣予取予求，終究是要面對公義的審判。現在的習近平一定很焦慮，沒了老季這個老朋友，華府朝中無人難辦事，尤其如果明年又是川普當選，肯定會打壞中南海休息養生救經濟的算盤。