語文競賽無頒獎典禮 好事未做到底

教育部主辦的全國語文競賽日前結束，承辦的高雄市政府教育局動用多所中小學教職員工，為選手和評委造就以文會友的舞台，他們親切熱情的服務讓許多人感動。然而競爭激烈的語文競賽，卻缺少開幕和頒獎典禮；尤其取消競賽後特優選手的頒獎典禮，更令得獎選手扼腕，少了與同場競技選手分享得獎喜悅和辛勤耕耘甘苦談的舞台，內心自然不解教育部為推廣語文教育、培育語文菁英，卻「好事未做到底」。

全國語文競賽歷史逾七十年，往昔開幕和閉幕頒獎典禮是活動的兩大吸睛節目，更是身教言教的課程，承辦單位用心用情提供學子表演舞台，呼應以文會友的主題，主持人字字珠璣闡述推廣語文教育，就是好教材。此外，承辦單位尚辦理半天的文化之旅，讓選手能認識舉辦縣市的特色，不僅開拓選手視野，亦能帶動地方文化產業。

因新冠疫情影響，可以理解最近幾年不辦理頒獎典禮和文化之旅。然而疫情緩解後，教育部承辦人員和承辦縣市仍沿襲疫情時的做法，確實為德不卒。無頒獎典禮，得獎選手數天或幾星期後才取得獎座獎狀，遠不及公布得獎名單後正式頒獎典禮當下的感動，又如何說服家長鼓勵孩子積極學習語文表達，傳承本土母語文化。

筆者淺見，教育部透過檢討會議，各縣市代表集思廣益，能克服目前項目眾多、賽程不易安排的困境，或許考量團體賽的讀者劇場獨立辦理賽程和頒獎；個人賽的項目，可考量如奧運亞運的小型頒獎典禮會場，視各組比賽結束情況，分批公布得獎後一小時內在設置的小型頒獎典禮地點分散式頒獎，讓得獎選手感受及時最真實的激勵和喜悅。