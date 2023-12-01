兩岸避戰 森林保育最高原則

聯合國氣候變遷綱要公約締約方第廿八屆大會在杜拜舉辦。猶記得去年的大會，烏克蘭代表演講「戰爭對烏克蘭森林的影響」指出：不到六個月的戰爭，俄羅斯以各種武器摧毀了烏克蘭五百萬英畝的森林（約二百萬公頃，幾乎相當於台灣森林面積）；大會上，烏克蘭還展出了一支嵌入砲彈的原木，讓世人了解到烏克蘭森林正遭受非常大的衝擊，而砲火中被毀的森林釋放多少二氧化碳，交戰雙方絕不慮及，但世人豈能不驚心？

從近代歷史上看，戰爭造成大片森林崩毀，已有諸多事例，一九四二年太平洋戰爭初起，日軍為防止美軍在台灣沿海登陸及轟炸，沿海修築防禦工事，大量砍伐原始森林，連劃入太魯閣國家公園預定地的嵐山地區一萬三千公頃的珍貴森林資源，也在一九四三年淪為開發林埸，成立太魯閣林場，展開經營伐木事業，以供軍需。第一任林務局長黃維炎提出的「發展國防林業計畫」即指出：「在戰爭結束前，不論保安林與否，到處大肆砍伐…故濯濯牛山，觸目皆是。」此外，日本人在需「材」孔殷的情況下，連人工造林亦遭波及，如當時東京帝國大學台灣演習林（即今日台灣大學實驗林），專用於試驗研究之針葉樹，因海軍需要，亦大量砍伐。

另一方面，中華民國抗日戰爭期間，日軍採取「燒光、搶光、殺光」的三光政策，許多珍貴森林付之一炬，據國府農林部的調查，損失約十八點八億立方公尺之鉅，約等於今天台灣森林蓄積量的三點六倍。

二戰後的越戰，更對地景造成破壞，據Bill Freedman所著《環境生態學》指出：每架飛機出擊一次，炸毀約六十五公頃的土地。而且，炸彈爆炸常引起森林火災，戰火燒毀百分之四十以上的南越人工松。尤有甚者，美軍執行「落葉計畫」，更使用殺傷力極強的除草劑，噴灑目標百分之八十六是森林，約有一千多萬公頃的林地遭到波及，此一落葉計畫最初使上部冠層約百分之十樹木死亡，再灑後，毒死更多的冠層喬木、林下灌木及地面植被層植物，造成極大的生態破壞。紅樹林對除草劑尤為敏感，約十一萬公頃大面積的海岸紅樹林成為植被稀疏地區或無植被的沿岸地區。更值得注意的是，這些落葉劑滲入土壤及鄰近的河川，造成當地人民頭部變大四肢畸形，遲至二Ｏ一九年四月廿日，美國才展開預計花費一億八千三百萬美元、為期十年的清理計畫。

人們常說森林是台灣的命脈，森林資源的保育，關係國計民生。以棲蘭山的檜木群而言，已具列為世界遺產的條件；而四十六萬八千公頃的保安林，其中百分之六十四、約卅萬公頃為水源涵養保安林，應屬維生系統。幾十年來，中共政權從未排除以武力解決台灣問題，假如兩岸兵戎相見，台灣森林是否會受到損害？那是何等景象？筆者一介工作四十年的老林工，不敢臆測卻心憂之。

選戰方殷，僅從森林資源保育的視角觀之，避戰是最高原則。是以，對於兩岸關係的發展，三組總統參選人都應嚴肅以對，提出具體、長期、穩定、可行的政策！