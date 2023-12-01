聽新聞
test
0:00 / 0:00

兩岸避戰 森林保育最高原則

聯合報／ 李桃生／林務局長退休（新北市）
台海情勢示意圖。路透
台海情勢示意圖。路透

聯合國氣候變遷綱要公約締約方第廿八屆大會在杜拜舉辦。猶記得去年的大會，烏克蘭代表演講「戰爭對烏克蘭森林的影響」指出：不到六個月的戰爭，俄羅斯以各種武器摧毀了烏克蘭五百萬英畝的森林（約二百萬公頃，幾乎相當於台灣森林面積）；大會上，烏克蘭還展出了一支嵌入砲彈的原木，讓世人了解到烏克蘭森林正遭受非常大的衝擊，而砲火中被毀的森林釋放多少二氧化碳，交戰雙方絕不慮及，但世人豈能不驚心？

從近代歷史上看，戰爭造成大片森林崩毀，已有諸多事例，一九四二年太平洋戰爭初起，日軍為防止美軍在台灣沿海登陸及轟炸，沿海修築防禦工事，大量砍伐原始森林，連劃入太魯閣國家公園預定地的嵐山地區一萬三千公頃的珍貴森林資源，也在一九四三年淪為開發林埸，成立太魯閣林場，展開經營伐木事業，以供軍需。第一任林務局長黃維炎提出的「發展國防林業計畫」即指出：「在戰爭結束前，不論保安林與否，到處大肆砍伐…故濯濯牛山，觸目皆是。」此外，日本人在需「材」孔殷的情況下，連人工造林亦遭波及，如當時東京帝國大學台灣演習林（即今日台灣大學實驗林），專用於試驗研究之針葉樹，因海軍需要，亦大量砍伐。

另一方面，中華民國抗日戰爭期間，日軍採取「燒光、搶光、殺光」的三光政策，許多珍貴森林付之一炬，據國府農林部的調查，損失約十八點八億立方公尺之鉅，約等於今天台灣森林蓄積量的三點六倍。

二戰後的越戰，更對地景造成破壞，據Bill Freedman所著《環境生態學》指出：每架飛機出擊一次，炸毀約六十五公頃的土地。而且，炸彈爆炸常引起森林火災，戰火燒毀百分之四十以上的南越人工松。尤有甚者，美軍執行「落葉計畫」，更使用殺傷力極強的除草劑，噴灑目標百分之八十六是森林，約有一千多萬公頃的林地遭到波及，此一落葉計畫最初使上部冠層約百分之十樹木死亡，再灑後，毒死更多的冠層喬木、林下灌木及地面植被層植物，造成極大的生態破壞。紅樹林對除草劑尤為敏感，約十一萬公頃大面積的海岸紅樹林成為植被稀疏地區或無植被的沿岸地區。更值得注意的是，這些落葉劑滲入土壤及鄰近的河川，造成當地人民頭部變大四肢畸形，遲至二Ｏ一九年四月廿日，美國才展開預計花費一億八千三百萬美元、為期十年的清理計畫。

人們常說森林是台灣的命脈，森林資源的保育，關係國計民生。以棲蘭山的檜木群而言，已具列為世界遺產的條件；而四十六萬八千公頃的保安林，其中百分之六十四、約卅萬公頃為水源涵養保安林，應屬維生系統。幾十年來，中共政權從未排除以武力解決台灣問題，假如兩岸兵戎相見，台灣森林是否會受到損害？那是何等景象？筆者一介工作四十年的老林工，不敢臆測卻心憂之。

選戰方殷，僅從森林資源保育的視角觀之，避戰是最高原則。是以，對於兩岸關係的發展，三組總統參選人都應嚴肅以對，提出具體、長期、穩定、可行的政策！

抗日戰爭 烏克蘭 台海 太魯閣國家公園

延伸閱讀

蔡英文稱大陸目前不會侵台 賴士葆：民進黨自我矛盾

馴養蒼鷹攻擊二級保育環頸雉 檢處分飼主緩起訴1年

霞喀羅台灣黑熊出沒 尖石養老部落成立黑熊保育巡守隊

雞不敢回家…石虎為患「進行式」 果園放山雞棲息樹上仍被叨走

相關新聞

總統參選人成吵架咖 溝通零素養

這幾年的升學考試，「素養」是大熱門，但政客顯然死當。素養，理當是對某種領域的涵養、知識、態度。但最近的選戰戲碼，參選人們...

老「季」伏櫪 爭議喬王一生

季辛吉以百歲高齡逝世，今年五月他才搭乘專機遠赴中國接受習近平款待，習還給這位「中國人的老朋友」辦了場壽宴。終生作為馬基維...

季辛吉見識深遠 手腕玲瓏

美國前國務卿季辛吉在職時，有次設宴款待聯合國外交使團，他在開席前致詞時，故意擺出姿態提出忠告說：各位外交官先生，您們的周...

語文競賽無頒獎典禮 好事未做到底

教育部主辦的全國語文競賽日前結束，承辦的高雄市政府教育局動用多所中小學教職員工，為選手和評委造就以文會友的舞台，他們親切...

退休師遇刺亡 警惕毒品危機

十一月廿九日上午，內湖家門口的監視器錄下譚老師離去的背影，卻再也錄不到她回來的身影。台灣氾濫成災的毒品，又製造了無辜犧牲...

勞工法扶 中央應帶頭改善

日前國內五大勞工團體舉辦總統大選勞動政見發表會，三位總統參選人均到場發表政見，唯在勞工權益保障方面，尤其對於經濟弱勢的勞...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。