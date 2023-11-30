棄保非武鬥 藍勿忘競合和謙虛

總統大選藍白合破局，外界關心地方（立委）是否應繼續藍白合作？台中市長盧秀燕表示，立委部分，如果選區有國民黨提名的參選人，會唯一輔選黨提名者；如果沒有，像是蔡壁如的選區，她會擇優協助，結合非綠的好朋友。這次選戰就是不要讓民進黨一黨獨大、為所欲為，因為這不是人民之福。

藍軍需要多幾個盧秀燕。因為，明年總統大選和立委改選，如果在野要守住至少立法院多數席次底線，光靠藍軍一定不行。但在當前選舉造勢一片歡聲雷動之中，很多國民黨政治人物又以為獨木可撐天，勝選情勢大好。

盧秀燕的可貴在於她深具洞察力。她說：「仗如果那麼好打，就不需要戰士。我們都是戰士，努力向前行，爭取勝利。」深度洞察力的要點在於有善於兼聽的領導人、敢講真話的幕僚和有自我覺察力、對外包容力的決策核心。企業界近日感慨，高爾夫球場又充滿藍營政治人物高談闊論，忘記競合和謙虛為何物。

國民黨當然家大業大，組織雄厚，也人才濟濟。可是，為何至今仍無法充分贏得青年和中間選民的認同，不妨好好反省。在藍白合溝通過程中，雙方幕僚皆過於情緒化，相互抨擊的字眼至今非但沒有停止，反而更加偏激。這難道是藍營在野競合的終極戰略？

負面的實話總是難被接受。陸戰當然是選戰最後階段必要的場面，它能有效激勵士氣。然而，藍營恐怕也得看清楚目前搖旗吶喊的多是韓家軍回朝。大區域選戰不能只靠陸戰，也無法只靠空戰。這也將是明年勝選的鐵律。

在藍白合談判的過程中，柯文哲的發言和姿態確實有可議之處；然而，如果靜下心來，大家也應該心領柯整合在野以提高勝選把握度的用心。

政黨政治的精髓在於責任政治；責任政治的精義在於在野監督。即或偏綠的選民也有不少傾向明年大選不必是民進黨的完全執政。而第三勢力的崛起也有助於國民黨獲得執政權後不致重蹈霸道民主的覆轍。

說服有既定偏好的選民轉移投票行為不是件容易的事。對於今後民進黨的抨擊力道，柯文哲所站的位置一定優於國民黨。柯文哲說，藍白合沒有成功，「藍白和還是不要放棄，和平的和」。棄保的方法不是只有殊死戰的武鬥，揖讓而升更是文明的競合。