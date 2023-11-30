歷史課綱應還原開羅宣言的意義

國民黨最近發表的總統競選政見包括透過中學課綱調整凝聚國人國家認同。我國高中歷史教科書由一九五七到二○○六年的五十年間是以開羅宣言確立台灣主權歸屬中華民國，二○○六至二○一一年及二○一九年至今的十年間主要改用台灣地位未定論及人民自決論。二○一二至二○一八年的六年間課綱寫出「台灣國際地位確立的過程」，希望教科書寫出中華民國與日本國間和平條約（簡稱中日和約或台北和約）的重要性，但成效不大。多加說明開羅宣言與當前台灣的關係及其對維護台海安全的意義，於國家對內對外或有裨益。

開羅會議於八十年前的一九四三年十一月廿二至廿六日召開。召開前美、英領導的同盟國在歐洲戰場與太平洋戰場取得重要勝利，義大利已經投降，德國在蘇聯及非洲戰場落敗，美國在中途島及所羅門群島等諸多戰役取勝，剩下西太平洋有待對日反攻。此時中華民國外交部長宋子文及蔣夫人赴美多方爭取，並於之後以電報多次聯繫，希望中華民國單獨對日作戰轉為與盟國結合對日作戰。

為取得世界大戰勝利，並準備戰後安排，美英兩強接受召開此二戰期間唯一以亞洲戰場為對象的高峰會議，美國更為積極。會議所擬的新聞公報美英還經蘇聯首肯後於同年十二月一日公布，為我國慣稱的開羅宣言。

開羅宣言中「我三大盟國此次進行戰爭之目的，在於制止及懲罰日本之侵略…」、「三國之宗旨，在剝奪日本…在使…台灣、澎湖群島等，歸還中華民國」、「與其他對日作戰之盟國目標相一致，我三大盟國將堅忍進行其重大而長期之戰爭，以獲得日本之無條件投降」，句句表達的都是「意向」。有關台澎轉移中華民國是日本投降後將進行之事。

日本戰敗後，所有投降文件都說遵守波茨坦公告，其第八條指出「開羅宣言之條件必將實施」。美國杜魯門總統依此批准的盟總第一號命令要蔣委員長接收台灣。盟國與日本結束戰爭，舊金山和約第四條日本接受此一安排。其第廿六條準備中華民國與日本另簽法律效力與舊金山和約相同的台北和約。盟國促成此約包含以中華民國有效統治範圍為條約實施範圍的換文第一號。聯合國也使台北和約登記為聯合國條約系列一八五八號。

中華人民共和國與日本簽訂的中日和平友好條約前言提到，一九七二年兩國政府聯合聲明所表明的各項原則應予嚴格遵守。該聲明中日本堅持遵循波茨坦公告。

開羅宣言也使中華民國政府在之後約一年九個月期間，盡力在中國拖住日本五分之二兵力，而使美國在太平洋戰爭得以全力應付日本，美國的勝利也使中國喪失的精華半壁江山得以收復。

開羅宣言使中華民國躍居世界四強之一，並為之後參與創立聯合國及取得安理會地位奠基。對日抗戰期間政府軍死亡人數約為共軍七倍。政府軍主要針對日本在城市的反攻，是共軍之後以鄉村包圍城市的背景。

一九七一年中華民國十月廿五日退聯前夕的五月美國尼克森總統派墨斐特使來台，蔣總統對聯合國雙重代表權提案已經點頭，但對安理會的位置態度有所保留，由以上說明，可以瞭解他的心境。

聯合國憲章第一章第一條規定：「以和平方法且依正義及國際法之原則，調整或解決足以破壞和平之國際爭端或情勢。」以上說明希望有助於中華人民共和國在聯合國安理會的位置上對台海安全提出最合情合理的對策。