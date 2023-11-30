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魯凱跑山文化 應推世遺

聯合報／ 劉烱錫／台東大學生命科學系教授、南島社區大學發展協會總幹事（台東市）

達魯瑪克部落田火本（族名Masegseg）長老於十一月二十日往生，享壽八十八歲。在悼念他事蹟的同時，也呼籲各界推動魯凱族山地馬拉松世界文化遺產

荷蘭在台灣的殖民機構於一六四七年在台東Pimaba（可能為普悠瑪部落的前身）部落舉行東部第一次地方集會，將達魯瑪克部落列為敵蕃。為什麼？達魯瑪克部落有一則家喻戶曉的故事被認為與荷蘭的探勘隊相關，稱有紅髮、嘴巴會冒煙的人（抽菸者）侵入聚落附近的水源地，部落乃緊急集會，決定出征禦敵。被尊稱為比雨跑得還快的兩兄弟Libali與Adonga最後出發，卻是最快追殺侵入者的英雄。幾百年來，達魯瑪克部落每年的收穫祭都有跑山比賽，稱為vugas，冠軍稱為Sanga，連續三次Sanga，相當於英雄，可繡蝴蝶在衣服、帽子、工具上，田長老堪稱是代表人物。

什麼是跑得比雨還快的人？田長老告訴筆者，一九六七年春天，久旱不雨，影響農作物甚鉅，乃依照達魯瑪克習俗，請部落男人與鄰近部落的善跑人士到肯杜爾聖山下海拔約一千八百公尺的峭壁山谷，大鬧雨神，互相潑水，高聲喊叫，然後拔了雨神的鬍鬚，也就是垂掛在岩壁和樹上的langarasay（石松科馬尾杉屬的蕨類），就往山下跑。用意是要激起雨神來追，田長老稱他跑在最前面，跑到海拔一百多公尺的桑樹溪，看到等待的長老、婦女、小孩時，才被雨淋濕，這樣乾旱就解除了。已故古明德頭目告訴筆者，他這次只跑到海拔約一千公尺處就被雨神追到淋濕了。類似到山上鬧雨神，跑給雨神追的習俗，我也從Guchabunga（好茶）部落的已故長老盧朝鳳（Gaynwane）處聽過。

聽到田長老稱跑山翻越中央山脈只要半天的往事，我實在難以想像。他說年輕時，村莊有個長老過世，要趕快到霧台鄉Tailabuwa（大武）的村莊通知他女兒趕快回到達魯瑪克，看還未入土的父親最後一眼。他天剛亮時開始跑，越過中央山脈，傍晚就跑到舊大武。

我大三時，曾經擔任中興大學登山社長，若我當時要走這趟路，大概要七、八天吧！不過田長老說，他以前在台東縣跑平地馬拉松，比奧運十項全能選手楊傳廣還快，但那時全國運動會的馬拉松獎項幾乎都被屏東縣霧台鄉的選手包辦，因為他們也盛行山地馬拉松比賽。

筆者在二○○一年訪談茂林鄉，萬山與多納兩部落的長老稱也有跑山文化，可見這是魯凱族千古部落有別於其他族群的特色文化。在此向原民會、教育部，以及屏東、高雄、台東等縣市政府與各大學推薦，一起維續並爭取山地馬拉松為世界文化遺產。

世界文化遺產 馬拉松 台東

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