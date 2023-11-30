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政府帶頭違法 人民何必遵守？

聯合報／ 賽夏客／資深教育工作者（苗縣頭份）

高雄今年演唱會在國家體育場辦了八場，照正常收租可為國庫填飽近億元，造福地方公共建設；陳其邁市長卻以「專案免費」之名，一毛錢都沒入庫，並以帶動經濟繁榮為由，規避違法事實；政府帶頭違法，國家何必立法？國家立了法，人民又何必遵守？

各公家機關團體的場租都定有租約辦法，想租借者都得依規定繳交租金，租金存入公庫，可憑據作修繕之用，減少國庫負擔。行之有年，井然有序；若因人而異，那就有得吵了。

記得有一年校友來租學校活動中心辦同學會，校方拿出租借辦法，他想以校友身分要求「專案免費」，主辦單位不從，弄得雙方臉色很難看；我跟主辦人員說：「學校是公家單位，我們是公家的守門人，一切都要依法行事，絕對要堅持立場，否則就有圖利他人之嫌，也難以對社會大眾交代。」雖為了區區數千元的場租費得罪了校友，卻為社會立下了公正無私的典範。

租金 陳其邁 演唱會

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