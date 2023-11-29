北韓射衛星 「核武器之眼」威脅和平

北韓（朝鮮）廿一日發射軍事偵察衛星後，僅過一天又發射了彈道飛彈，韓半島又陷入了軍事緊張的巨浪之中。

作為應對之策，韓國（南韓）則宣布對二○一八年簽署的《九一九南北軍事協議》，停止其中限制韓國監視、偵察能力的「禁飛區」效力；而北韓就乾脆宣布全面廢除該協議。同時，北韓還開始了最前線監視哨所的復原工作，運進了重型武器，加上西海岸一帶海岸炮陣地的炮門開放次數也大幅增加。韓半島休戰線及空中和海上緩衝區域也將消失的可能性大幅增加。

北韓發射偵察衛星的理由，首先，金正恩急於實現提高核高度化、提高偵察監視能力、建造核動力潛艇等三個目標。一旦確保了被稱為「核武器之眼」的偵察衛星，就可掌握美國在韓半島、日本、關島等地的重要戰略部署情況，消除內部不安，且按需要還可制定直接打擊計畫。

第二，衛星發射本身可以包裝為保障金正恩體制穩定的成果，用於內部團結。金正恩體制早已徹底迴避民生問題，加快增強軍事力量的步伐。 在需要向民眾、軍部及菁英們展示一定成果的情況下，軍事偵察衛星發射對鞏固體制有明顯價值。

第三，通過擁有偵察衛星，最終提高核武器和飛彈運用能力，鞏固追求擁核國之地位。此舉不僅為了提高與美韓日等的協商能力，還為了吸引中俄合作，構築韓美日對朝中俄的新冷戰格局，確保擁核的正當性，是一種擁核國地位的宣言。

當然，也有人主張，北韓有開發衛星的自由，且通過偵察活動可得知他國的軍事應對狀態，因此實際挑釁的可能性會減少。但這是本末倒置的判斷。

首先，北韓發射「千里馬一型」火箭，明顯違反聯合國安理會禁止彈道飛彈技術的決議。而且北韓在二○○三年退出《核不擴散條約》後，無視國際社會的警告和憂慮，獨自進行核武開發，正面威脅國際社會的和平安全。

第二，在核擴散方面，北韓疑與另一個擁核國俄羅斯合作。此次發射偵察衛星是確認朝俄軍事技術合作的第一個事例。公開宣布追加發射衛星，使朝俄軍事合作範圍有可能進一步擴大，並通過一定的技術進展，直接影響提高朝核和飛彈的高度化。

另外，在聯合國安理會對北韓制裁問題上，中俄主張「美國責任論」和「制裁無用論」，未採取任何措施。這可能導致北韓的偶發性挑釁和實有衝突意圖之挑釁均得到實質默認，並成為威脅韓半島乃至東北亞地區及世界和平的不安因素。

韓美日為應對此挑釁，廿六日在濟州東南方公海上進行了聯合海上演習。聯合國祕書長古特瑞斯也強烈譴責，稱發射軍事偵察衛星違反了安理會決議。安理會雖召開緊急會議，但很難期待，因為要想在安理會通過新決議，美英法中俄五大常任理事國中任何一個都不能行使否決權。

中方的態度一直不明，在釜山舉行的韓中日三國外長會談中，仍強調中國在韓半島問題上一直發揮建設性作用的老套話，並強調南北韓的相互責任，提出要保持冷靜和克制。

但北韓此次發射偵察衛星，是為了提高朝核的高度化而進行的新嘗試，是對世界和平的挑戰。不能給朝鮮製造故意衝突的藉口，相關國家應集思廣益，避免其反覆「得寸進尺」的現象。