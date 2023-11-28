科技．人文聯合講座／這時代不是缺工，而是缺目的感

台灣面臨著大缺工潮的巨浪來襲，百工百業都找不到人；但另一方面，年輕人卻呈現嚴重失業率。行政院主計總處二○二三調查，十五至廿四歲的平均青年失業率為十一點七九％，為全體失業率的三點二六倍，高於OECD國家青年失業率十點九％為全體的二點一八倍甚多。這世代的台灣年輕人到底出了什麼事？

其實問題可能不是在年輕世代，而是上一世代給予的環境！

美國史丹佛大學教授威廉戴蒙曾經出版過一本書：《邁向目的之路：幫助孩子發現內心的召喚，踏上自己的英雄旅程》。書中整理了他針對全美國十二至廿二歲年輕人的調查與深度訪談。他發現，當代美國年輕人心中所缺乏的是動機，人生缺少一種存在的生命目的感。而這種缺乏目的感，會摧毀人生快樂與滿足的基礎。

目的是一種「人為何而活」的終極關懷。目的是一個短期「目標」背後更深層的原因，也是驅動我們每日大部分行為背後的動機。追求目標的背後，人們會產生一種目的感（sense of calling，也可稱為呼召），它才是人們動力的真正來源。

威廉教授提出十二個步驟給家長，來幫助孩子邁向目的之路：一、和家庭成員以外的人有啟發性的對話；二、觀察有目的感的人是如何工作；三、第一次獲得啟示的時刻：發現世界上某些很重要的事情可以被修正或改進；四、第二次獲得啟示的時刻：我可以有所貢獻，並且造成一些改變；五、確認目的，並且展開行動去完成一些事情；六、獲得家人的支持；七、以起初和隨之發展出來的方式，更加努力地追求目的；八、獲得完成目的所需要的技能；九、更加的務實、有效率；十、樂觀和自信心的提升；十一、長期投入在目的上；十二、把在追求目的的過程中所獲得的技能與人格優勢，轉換到人生其他領域。

身為四個孩子的父親，正經歷威廉教授所說的陪伴孩子找尋人生目的的探索過程。我家老二就是一個真實的例子。今年十七歲的她，原本也是過著國高中的填鴨式考試人生，過著沒有目的感的生活，只有分數和排名。幸運的是，她長期在教會參加青少年團契與服務兒童，讓她多了一些家庭和學校以外的生命經驗，周六日在教會生活中找到心靈慰藉。

她曾在小學時讀到無國界醫生的戰地醫療援助報導，那是她第一次獲得啟示的關鍵時刻，她發現世界上有一群兒童生活在戰亂中，急需幫助。高中時因為媽媽施打疫苗發生了嚴重的血小板過低危險，讓她開始關心並投入疫苗研究的小論文，進而開啟了她對用醫療來搶救生命的認識，這應該是她第二次獲得啟示的時刻。最後，在即將升高三、考大學之際，決定回應她人生的呼召，到國外降級讀高中，投入她的無國界探索之旅。身為父母能做的就是支持、陪伴與放手讓女兒勇敢去嘗試、去犯錯，去成長。

這一代年輕人缺的不是能力，而是動機。若他們無法找到工作目的感，則缺工將成為常態！（作者為逢甲大學公共事務與社會創新碩士學位學程特聘教授）