聽新聞
test
0:00 / 0:00

科技．人文聯合講座／這時代不是缺工，而是缺目的感

聯合報／ 侯勝宗
失業率示意圖。聯合報記者許正宏／攝影
失業率示意圖。聯合報記者許正宏／攝影

台灣面臨著大缺工潮的巨浪來襲，百工百業都找不到人；但另一方面，年輕人卻呈現嚴重失業率。行政院主計總處二○二三調查，十五至廿四歲的平均青年失業率為十一點七九％，為全體失業率的三點二六倍，高於OECD國家青年失業率十點九％為全體的二點一八倍甚多。這世代的台灣年輕人到底出了什麼事？

其實問題可能不是在年輕世代，而是上一世代給予的環境！

美國史丹佛大學教授威廉戴蒙曾經出版過一本書：《邁向目的之路：幫助孩子發現內心的召喚，踏上自己的英雄旅程》。書中整理了他針對全美國十二至廿二歲年輕人的調查與深度訪談。他發現，當代美國年輕人心中所缺乏的是動機，人生缺少一種存在的生命目的感。而這種缺乏目的感，會摧毀人生快樂與滿足的基礎。

目的是一種「人為何而活」的終極關懷。目的是一個短期「目標」背後更深層的原因，也是驅動我們每日大部分行為背後的動機。追求目標的背後，人們會產生一種目的感（sense of calling，也可稱為呼召），它才是人們動力的真正來源。

威廉教授提出十二個步驟給家長，來幫助孩子邁向目的之路：一、和家庭成員以外的人有啟發性的對話；二、觀察有目的感的人是如何工作；三、第一次獲得啟示的時刻：發現世界上某些很重要的事情可以被修正或改進；四、第二次獲得啟示的時刻：我可以有所貢獻，並且造成一些改變；五、確認目的，並且展開行動去完成一些事情；六、獲得家人的支持；七、以起初和隨之發展出來的方式，更加努力地追求目的；八、獲得完成目的所需要的技能；九、更加的務實、有效率；十、樂觀和自信心的提升；十一、長期投入在目的上；十二、把在追求目的的過程中所獲得的技能與人格優勢，轉換到人生其他領域。

身為四個孩子的父親，正經歷威廉教授所說的陪伴孩子找尋人生目的的探索過程。我家老二就是一個真實的例子。今年十七歲的她，原本也是過著國高中的填鴨式考試人生，過著沒有目的感的生活，只有分數和排名。幸運的是，她長期在教會參加青少年團契與服務兒童，讓她多了一些家庭和學校以外的生命經驗，周六日在教會生活中找到心靈慰藉。

她曾在小學時讀到無國界醫生的戰地醫療援助報導，那是她第一次獲得啟示的關鍵時刻，她發現世界上有一群兒童生活在戰亂中，急需幫助。高中時因為媽媽施打疫苗發生了嚴重的血小板過低危險，讓她開始關心並投入疫苗研究的小論文，進而開啟了她對用醫療來搶救生命的認識，這應該是她第二次獲得啟示的時刻。最後，在即將升高三、考大學之際，決定回應她人生的呼召，到國外降級讀高中，投入她的無國界探索之旅。身為父母能做的就是支持、陪伴與放手讓女兒勇敢去嘗試、去犯錯，去成長。

這一代年輕人缺的不是能力，而是動機。若他們無法找到工作目的感，則缺工將成為常態！（作者為逢甲大學公共事務與社會創新碩士學位學程特聘教授）

失業 美國

延伸閱讀

國考、考研報名人數一升一降 年輕人在盤算什麼…

崑大空設系歸仁教會打造「黃金三角」 耶誕樹科技新意象

年輕人不講了？他「1句話」提醒拉鍊沒拉 網掀世代差異

觀光業缺工嚴重 全國餐旅服務競賽較技並媒合就業

相關新聞

「小蝦米」不選邊站 星更受尊重

上個世紀一九八○年代，蔣經國執政時期創造了「台灣經濟奇蹟」，是亞洲四小龍之首，新加坡落在南韓、香港兩個經濟體之後，位居第四。...

期待政黨輪替 選票不能浪費

藍白合破局，總統大選確定三黨競爭局面。在僅剩一個多月的競選衝刺階段，藍白兩黨誰能完成六成以上民眾期待政黨輪替的使命，是國...

科技．人文聯合講座／這時代不是缺工，而是缺目的感

台灣面臨著大缺工潮的巨浪來襲，百工百業都找不到人；但另一方面，年輕人卻呈現嚴重失業率。行政院主計總處二○二三調查，十五至...

政治場域哪能蠻幹 柯無渡河，柯竟渡河

藍白破，有首古詩或許可形容柯文哲現在或是明年一月十三日可能面臨的處境，就是漢朝樂府的《箜篌引》「公無渡河，公竟渡河；渡河...

導正機制 化解檢舉對立

今年六月卅日開始實施「道路交通管理處罰條例」部分條文修正案，其中開放民眾檢舉違規項目，從四十六項增加到五十九項。數月來全...

大學新生自撞身亡的警惕

日前屏東科技大學校內發生一起死亡車禍，一名大一新生騎機車自撞電線桿，送醫後不幸死亡。當天目擊及搶救的義消表示，他為自摔學...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。