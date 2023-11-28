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期待政黨輪替 選票不能浪費

聯合報／ 張淑中／台灣首府大學講座教授、中選會前委員（新北市）

藍白合破局，總統大選確定三黨競爭局面。在僅剩一個多月的競選衝刺階段，藍白兩黨誰能完成六成以上民眾期待政黨輪替的使命，是國人必須深思和審慎投票的問題。

參考世界各國總統直選的經驗，在「三腳督」局面下，廣大選民容易受到「棄保效應」與「選舉制度」的雙重影響，因而在投票時，通常不是投給執政黨，就是投給最大的在野黨，因為他們不希望選票被「浪費」。

觀察全球過去五十年來，不論總統制的國家例如美國、韓國、菲律賓，或是半總統制（雙首長制）的法國，這些民主國家的歷屆總統選舉結果，都是由朝野兩大政黨或兩大聯盟政黨勝選，從無第三小黨或獨立候選人當選紀錄。

在台灣同樣是「單一選區、贏者全拿」的選舉制度下，不只小黨總統參選人很難勝選，甚至連其國會議員在朝野兩大政黨夾殺下亦不容易當選。我國目前的立委選制即是單一選區制，對大黨有利、對小黨不利，因此二○二○年的立委選舉，民眾黨與時代力量在區域席次選舉皆全軍覆沒，最後只能靠全國不分區席次才各分配到五名與三名立委席次。

在最後的選舉倒數時刻，在野黨要如何擔負並實現下架民進黨的責任，以不負多數國人「政黨輪替」的共同願景？

在政治學上，有一種民意曲線圖叫做「L型線」，代表大多數人民都贊成某種政治理想或重大政策的實現，諸如政黨輪替、台海安全、經濟發展；另外相對的，也有一種民意曲線圖稱為「J型線」，意指大多數民眾極不願意看到某些爭議政策或情事發生，例如推動台灣獨立、兩岸爆發戰爭、青年上戰場。

未來國民黨的選戰主軸與競選口號，應切合當前國內民意的需求。建議國民黨可在總統及立委參選人的競選總部看板上，同時掛出並標記「票投民進黨、青年上戰場」等字樣，如此全國連線的戰略口號，才能讓人民印象深刻。

民進黨執政七年多來，許多政策倒行逆施，民怨極深，又推不出能有效減緩兩岸軍事緊張的和平策略，導致當前兩岸關係惡化、台海兵凶戰危，使台灣成為全球最危險地區；明年若再由民進黨「務實的台獨工作者」當選總統，未來兩岸爆發戰爭恐將無法避免。如何防範危機發生，唯一之道就是完成政黨輪替的全國使命。

立委選舉 民進黨 藍白合 2024選舉 選民論戰

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