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大學新生自撞身亡的警惕

聯合報／ 陳宏煇／大學生輔人員（新北市）
屏科大校園體育館前，17日發生一起大一生疑自撞車禍，當時為死者急救的義消還原整個搶救的經過，令人鼻酸。記者劉星君/翻攝
屏科大校園體育館前，17日發生一起大一生疑自撞車禍，當時為死者急救的義消還原整個搶救的經過，令人鼻酸。記者劉星君/翻攝

日前屏東科技大學校內發生一起死亡車禍，一名大一新生騎機車自撞電線桿，送醫後不幸死亡。當天目擊及搶救的義消表示，他為自摔學生急救時，學生一直跟他說「對不起」，並感謝他的救援，還說「不熟路況的我，不應該騎那麼快，造成這樣的結果…。」

看到這一幕，讓人感到心疼與不捨；白髮人送黑髮人，更是為人父母者與家人一輩子的傷痛。許多學校校內開放學生騎乘機車，雖然限速，但部分學生一騎上機車似乎就忘了有限速這回事，油門一催，時速五十公里以上是家常便飯，尤其是校園內的道路多是筆直大道，加上沒有測速器，學生更是大膽飆速。學校裝設減速墊，以保護學生生命安全，學生反而抗議減速墊造成機車震動、零件毀損。

除了騎快車，學生在校內也不喜歡戴安全帽。校園內屬「非道路範圍」，警察不會進來開單，即使校規有規範，但記警告，學生根本不痛不癢，依然故我地不戴安全帽。

不戴安全帽、騎快車，這是許多開放學生校內騎車的校園無法根除的問題，即使裝設測速器、減速墊、拍照，對學生施以記過、罰錢，依舊無法有效解決，而學校也只能柔性勸導、實施安駕課程，但成效還是有限。學生只有在事故發生時，才會感到懊惱與悔不當初。

這次屏東科大學生自撞死亡的案例，希望能給在學校內騎乘機車的大學生一個警惕；別為了逞一時之快，而賭上了自己的生命。在校內騎乘機車，千萬不要超速、不要搶快、不要壓車，並且要戴好安全帽，另外還要記得投保第三人責任險，以減少車禍發生所衍生的紛爭。

測速 大學生 車禍

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