導正機制 化解檢舉對立

今年六月卅日開始實施「道路交通管理處罰條例」部分條文修正案，其中開放民眾檢舉違規項目，從四十六項增加到五十九項。數月來全台民眾交通檢舉件數大幅增加。台北市警局統計，今年一月至六月民眾檢舉的案件平均每月約十萬件，但七月至十月平均每月增加到十三萬件。新北市的情況相似，今年上半年每月交通舉發逾十三萬件，七月至十月則增加至每月十九萬餘件，引發民怨且造成社會對立。

建議中央及地方交通管理單位，必須就實施民眾檢舉之正面效益與負面影響作評估分析、前後比對檢討，並對外說明其成效與改善機制。其中對交通安全之可能負面影響，包括檢舉人會於道路行進時因檢舉違規而分心，易造成交通事故；用路人則因擔心是否有人檢舉，造成行車緊張分心，也容易發生事故，應分析這種型態風險與近年來自撞事故明顯增多的關係。

至於改善機制，建議政府應先評析民眾違規之原因，如因供需失衡，例如社區內違規停車，可召募志工經教育訓練認證後成為社區交通管理員，在社區協助交通違規管理，先勸導再檢舉。一般主、次要道路及路口之各項違規管理，則應先評估科技執法之可行性，如無法實施科技執法而且攔檢警力有限，則規畫為民眾檢舉區域，並有公告牌面及由網路資訊平台宣布，讓用路人了解其違規風險。

換言之，應以警力攔檢與科技執法為主、民眾檢舉為輔。當然不論員警攔檢、科技執法、民眾檢舉，員警對於各項違規之認定、開單，應有明確之判定依據與原則。以被檢舉很多之「變換車道未全程使用方向燈」為例，員警開單前應依據其整體交通行為及當地道路情況理性審核，因方向燈之功能是在顯示其行車方向，提供可能受影響之鄰近車輛警示，如已在唯一彎道方向車道行車時，或已顯示燈號但因回轉方向盤時提前關閉，就可從寬認定而不開單。而且執法單位應定期公布違規次數較多項目及地點，提醒用路人參考遵守，符合交通管理３Ｅ（工程、教育、執法）良性循環的有效方式。

至於最應常態取締，卻因警力有限且難採科技執法取締之危險駕駛違規，建議應依已有之規定，以獎勵機制鼓勵民眾以行車紀錄器檢具違規證據資料檢舉。「道路交通管理處罰條例」第九十一條明定檢舉惡意逼車者給予獎勵；內政部及交通部已依該條文會銜發布「促進道路交通安全獎勵辦法」，檢舉違反道路交通管理處罰條例第四十三條第一項第一款至第四款規定之危險駕駛，包含蛇行、嚴重超速、任意迫近、任意驟然變換車道、減速、煞車，或於車道中任意驟然停車等嚴重危害他人安全之惡意違規，經查證屬實，警政署得依所定條件隨時評定獎勵。

建議應盡速明定檢舉方式、違規證據資料規定、判定依據與原則、獎勵機制，編列獎金預算並公告宣導實施。如實施成效良好，未來可擴大至其他動態危及他人安全之交通違規項目。

如此區分交通違規類型並分析其原因，研擬適合且有效之執法方式，相信可導正民眾檢舉機制，化解檢舉正反方之社會對立，並可良性循環改善交通違規，進而改善交通安全。