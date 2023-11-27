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十二歲影后 是福是禍？

聯合報／ 李基福／教育工作者（嘉義市）
年僅12歲的林品彤憑「小曉」擊敗眾多資深前輩拿下金馬60影后。圖／金馬執委會提供
年僅12歲的林品彤憑「小曉」擊敗眾多資深前輩拿下金馬60影后。圖／金馬執委會提供

今年的金馬獎由十二歲的林品彤以《小曉》拿下最佳女主角，成為史上最年輕的影后。相較於拿下最佳男主角的吳慷仁，兩人的人生歷練相差了一大截。

吳慷仁小時候父母親離異，所以從國中起便開始打工貼補家用，他做過工地臨時工、餐廳服務生，還擺地攤、當過調酒師，這些人生歷練讓他看盡人間冷暖，因此在詮釋劇中角色時，都十分到位；不管是《一把青》的郭軫，又或者是《我們與惡的距離》裡頭的人權律師，都看得出吳慷仁在戲劇表演上的爐火純青。

至於十二歲小小的年紀，接觸的人事物終究有其侷限，甚至還未體驗過人心險惡、未經歷過重大挫敗的考驗，因此即便是天生具備了演藝細胞，被金馬獎這麼重大的光環罩頂，對林品彤而言真是絕對的好事嗎？

正如導演李安所言：「現在不能誇獎她太多，我希望她少拍一點，多受點教育，慢慢培養」。希望這語重心長的叮嚀，史上最年輕的影后林品彤聽進去了，而後能在演藝圈繼續發光發熱，帶給觀眾更驚豔的作品。

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