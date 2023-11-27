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金馬60關鍵字：幫助他人

聯合報／ 李淑娟／文字工作者（台北市）

前天的金馬六十頒獎典禮，亮點不斷、精彩感人，從開場影片穿梭虛實的演出，說明電影記錄時代演變的各種樣貌，金馬六十的關鍵字是：幫助他人。

被台灣電影人形容為「像月亮一樣存在」的北野武導演，頒發新導演獎時，兩度拍拍得獎者「年少日記」導演卓亦謙的肩膀，最後雙手還很自然地扶著卓亦謙的肩膀，像是傳達勇氣與鼓勵，讓新導演登上世界舞台。

獲得最佳導演獎的蕭雅全導演，傳遞侯孝賢導演的精神：「你要跟我道謝就去幫助他人」，因為「道謝是有重量的」。

最佳男主角吳慷仁立志成為「幫助其他人的演員」，不忘感謝月初逝世的陳慧翎導演。生命與電影創作都是一路累積，豐厚彼此生命。

正如十二歲金馬影后林品彤的得獎感言：「繼續加油、保持善良，事情會愈來愈好！」

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