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侯康贏的策略：前提與條件

聯合報／ 馮國豪／退休大學教師（屏縣潮州）
國民黨總統參選人侯友宜（左）、副總統參選人趙少康正式組成「侯康配」。 記者潘俊宏／攝影
國民黨總統參選人侯友宜（左）、副總統參選人趙少康正式組成「侯康配」。 記者潘俊宏／攝影

藍白合破局後，甫被提名為國民黨副總統參選人的趙少康登記首日就語出驚人說，按照民調看，賴清德民調支持度一直維持卅五％，把柯文哲的支持度打到廿％以下，國民黨拿到四十五％就贏了。

然而趙少康的說法可能成真嗎？柯文哲得票率真的會被打到廿％以下嗎？如果柯文哲支持度在廿％以下，國民黨就能贏嗎？筆者認為這麼說法可能有三個假設：

一、賴清德支持度一直維持卅五％不會變動；

二、柯文哲與侯友宜支持度目前都大約在卅％上下（以最近期間美麗島、東森民調看），柯文哲的支持度被打下來後，僅有少數支持者會將選票移轉給賴清德，而多數選票移轉給侯友宜；

三、柯文哲守住的廿％是年輕選票，這些票本來就不會投給侯友宜，柯文哲會守住這些票，不會轉投給賴清德。

但以上假設可能存在一些問題，讓趙少康「贏的策略」未必這麼樂觀。

首先，柯文哲的選票本來就有淺藍或淺綠，最近美麗島、東森的民調顯示藍營選票確實是逐漸歸隊（國民黨支持者支持侯友宜從六十五％增加到八十％），但未來淺綠選票是否會回歸投給賴清德，這還是有可能的。

其次，柯的鐵粉確實是年輕選民居多，這些選票不會投給藍，但如果他們發現柯沒希望，會不會轉投賴清德，幫「阿北」報「老鼠冤」？我想這也是即使藍白合破局國民黨也堅持對柯、郭不口出惡言的原因。

第三，賴清德的支持度會不動嗎？當柯的勝選機率越來越小時，這些不滿藍白合破局，而認為是國民黨責任的支持者，就可能轉到賴清德身上。

因此我認為趙少康的說法至少還應該加上兩條件，才有勝選的希望：

一、國民黨盡可能不要對柯文哲與郭台銘口出惡言，同時支持柯、郭的理念與幫柯、郭實踐好的政見，盡可能爭取柯、郭支持者轉投「侯康配」。

二、柯的支持度要打到廿％以下，但又最好不要低於十八％，最低不能低過十五％，否則年輕選民認為柯文哲當選無望，就有可能轉而投給賴清德。

如果以上三假設與兩條件同時存在，「侯康配」或許還有贏的希望，否則要打敗賴清德還是一個艱鉅的任務。

柯文哲 賴清德 國民黨

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