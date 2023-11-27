年輕選票 再度成大選關鍵

藍白合破局，各自推出正副總統參選組合。在「三腳督」的格局下，小黨缺乏資源，如果路線又不明確，必然是遭到瓜分的命運。目前民眾黨基層組織薄弱，最大的資本是都會選民和年輕族群。對兩大黨而言，誰能挖走民眾黨的年輕與都會選民，將會是明年大選致勝的關鍵。

國民兩黨都有組織老化與執政包袱的問題，尤其是選民結構對國民黨最為不利，缺乏年輕人的支持。許多人認為是缺乏培養年輕人的從政管道，以致未得到年輕選民的青睞。這固然影響了一些年輕人對政黨的觀感，但畢竟有志從政的年輕人有限，所以問題不在於年輕族群在該政黨能否平步青雲，更重要的是能否貼近年輕族群切身的議題、信仰的價值與全新的視野。

年輕族群對民眾黨的支持，不完全是因為柯文哲靈活便給的語言風格，而是強調包容、永續的觀念頗能吸引年輕人認同。例如柯文哲強調財政紀律、世代公平的福利政策等等，固然是否在他台北市執政期間具體落實也有問題，但這樣的理念給年輕人留下深刻的印象。

國民兩黨自恃有豐厚的行政資源或綿密的組織人脈，加上執政時盤根錯節的利益關係，對於年輕人的訴求愈來愈不關注，或缺乏回應的能力。

現在所謂的千禧世代或Ｚ世代，基本上都成長在一九九○年代後全球化快速發展的年代。人員、資訊、商品流動更為便利，再加上新型態的媒體與溝通工具的出現，他們無論有沒有跨出國門，都取得比上一代更多更即時的資訊，也很容易與遠方的陌生人建立情誼或進行辯論。他們的自我認同與關心焦點與上一代有了很大的差異。瑞典一位少女在全球各大城市掀起一波環保的抗議怒潮，足可代表這個世代的訴求。而愈來愈多國家舉行同性戀大遊行或性別平權運動（#MeToo）席捲全球。

新一代的身分政治更加多元，國族認同只是其中一部分而不再是全部。最近在全世界因為同情加薩人而掀起的反以色列運動，在美國也不乏新一代的猶太人對內唐亞胡不滿，這與他們父祖輩對以色列的盲目支持完全不同。

我認為新世代更加關注於平等、正義與永續議題，放在台灣，具體而言就是居住與工作條件的正義、族群與性別的包容平等，以及民主生活與自然環境的永續三大方向。選舉將屆，兩大黨再去找年輕從政的樣板已經吸引不了年輕人，重要的是趕快提出符合平等、正義與永續的政策，才能抓住全球化世代的年輕人。