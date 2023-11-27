遠離叫我們過鬼節的政黨

政治人物常以天使姿態做魔鬼之事，甚至天使與惡魔纏鬥不休，也可能慢慢變為同類。郭柯只顧一味醜化對手，時間久了，自己難免也成了魔鬼。像藍營先後用再清楚不過的協議，以民調決勝負，口口聲聲「為國為民」的兩人，竟然輸不起說翻臉就翻臉，就不是一般正常人能做的。

還有郭柯常用來自我標榜如「光明磊落」、「公開透明」的話，對照兩人多次密會，最後設局並羞辱藍營三大咖的戲碼，豈不諷刺？當然天道好還，最慘的是柯文哲一心推銷內閣制，也說好共組聯合政府，民眾黨「主責監督制衡」，最終為總統美夢仍想以蛇吞象，弄得藍白分手後民調下挫、同志內訌、出走。

倒是國民黨對柯一讓再讓，甚至有誠意到連關乎誰正誰副、自己所提的內參民調，都承認略遜一籌。請問以曾有或現有政黨的道德水平，如果這算魔鬼，大概從頭到尾，台灣都是在魔王撒旦的掌控下了。

至於藍白整合破局，面對六成想政黨輪替的選民，綠營除了一貫擅長的挑撥對立與製造仇恨，嘲諷「將感恩節弄成萬聖節」、「國家怎能放心交給這種人」，還能做什麼？八年來各樣敗行劣跡，尤其草菅人命的疫苗問題，難道台灣未來，就該交給一天到晚叫我們過「鬼節」的政黨？

權力造成腐化，危害最少的政府就是最好的政府。當天使已成傳說，眼前各路參選正副總統人馬，誰能讓我們離惡遠點，難道還不夠清楚嗎？