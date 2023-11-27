外長會面 韓日聯合 中韓關係回不去

暌違四年多的韓中日三國外長會議，昨日在釜山舉行。上午先是韓國外交部長朴振和日本外相上川陽子會談，聚焦在慰安婦問題和聲討北韓武力挑釁。正巧，媒體報導日本政府從支持沙烏地阿拉伯，轉向支持韓國舉辦二○三○年世博會，因此韓日會談氣氛也融洽。

緊接著舉行的韓中會談，就顯得沒那麼熱鬧。一來，中共外交部長王毅先前告知韓方因有公務日程在身，不克參加聯合記者會和晚宴。二來，中共無法正面答應韓國要求約束北韓，及今年底或明年初習近平主席訪韓。三來，中共不會表態支持釜山世博會。甚至，韓國不滿杭州亞運後，中共不盡人道，將數百名脫北者遣送北韓面臨槍斃。

北韓於五月和八月兩度發射衛星偵察機失敗後，九月金正恩率領軍事專家親自訪問俄羅斯觀摩與學習，並獲得普亭允諾技術傳授，果然於廿一日深夜發射的衛星偵察機「萬里鏡一號」成功進入航空軌道。廿二日，北韓又突然向東海發射一枚飛彈，這一連串軍事挑釁，再次點燃兩韓軍事對峙。

隔著三八線板門店，兩韓不僅部署重兵，並且已大聲開口隨時宣戰，你死我活絕對不讓步。此刻，韓國特別需要中共掌控金正恩的蠢蠢欲動。韓國知道，中共和俄羅斯在聯合國安理會，始終包庇北韓違反聯合國決議案，不時發射飛彈。

中共則懷念親中又親北（韓）的前文在寅政府，一方面可以與金正恩保持親密，另一方面支持民主黨代表李在明。明年四月十日，韓國將舉行第廿二屆國會議員選舉，萬一尹錫悅政府得不到國會過半席次而敗選，等於人民投下不信任票，尹錫悅不僅會提早陷入跛腳，也可能遭遇提前下台的噩運。

看在中共眼裡，尹錫悅上台一年半以來，安保方面確實依賴美國和日本，不時舉行聯合軍事演習，有意把中共冷落成次等地位。尤其，在民主黨至今不承認尹錫悅是總統的情況下，國會議員選舉成了關鍵。

中韓關係恐怕回不去了，兩韓情勢惡化也將嚴重影響到中韓正常關係，不進則退。