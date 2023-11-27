蔡執政瀕戰 賴能和平？

最近民進黨總統參選人賴清德宣稱，大陸單方片面關閉兩岸溝通的大門，若其當選將「成為兩岸交流的機會」。先前賴也宣稱「一中原則才會帶來戰爭」。若再檢視賴的兩岸論述及路線，如主張「務實台獨」是「維持現狀」、「兩岸關係是國際關係」、標籤化「九二共識」等於「一國兩制」，默認「台灣人不是中國人」，致中華民國喪失兩岸互動的和平緩衝器角色及作用。

馬英九執政期間，兩岸基於「九二共識」展開「大交流、大合作、大協商」，也基於「外交休兵」默契及和平發展共識，並無兵凶戰危之嚴峻情勢，台灣享有經濟、外交、安全及和平紅利。蔡英文總統雖提出「維持現狀」，但卻否認「九二共識」，遭遇中斷兩岸協商、雪崩式外交壓制、圍台及鎖台軍事威懾、經濟制裁等報復手段。

賴雖稱遵循蔡兩岸路線，但「務實台獨」比「維持現狀」更激進躁進。恰恰相反是，「堅持台獨才會帶來戰爭」，悖離「九二共識」作為重啟兩岸對話及協商基礎，始誘發外交壓制及武統威脅。陸不僅回應賴「顛倒是非、癡人說夢」，並提及兩岸協商對話機制停擺，乃因民進黨政府「頑固堅持台獨分裂立場」，拒不承認「九二共識」。

若堅持「務實台獨」立場，兩岸協商對話則無從談起。賴自稱其當選最能維持兩岸和平，其政策邏輯實在超出一般想像。當陸批判賴是「不折不扣的『台獨工作者』，是徹頭徹尾的『麻煩製造者』」，其當選可重啟兩岸對話與協商之說顯悖離事實。若蔡主張「維持現狀」，提出依據憲法及兩岸人民關係處理兩岸事務，尚無法緩和兩岸螺旋敵意，更遑論主張「務實台獨」。且蔡在身分認同上保持模糊性，其政府有官員倡議「兩岸關係是兩岸關係」、「兩岸關係非外交關係」。

國民黨總統參選人侯友宜之兩岸路線奉行尊馬路線，利於啟動兩岸對話協商及和平發展，包括認同「九二共識」、反對台獨、反對一國兩制；對「九二共識」之立場從戰略模糊邁向戰略清晰。至於民眾黨總統參選人柯文哲則倡議「兩岸一家親」，宣稱世界上沒有「兩個中國」，表示「瞭解與尊重」大陸對「九二共識」的堅持，提出戰略模糊的兩岸論述及路線。

檢視藍綠白政黨的兩岸論述政治光譜，侯康配須提出有別於賴蕭配主張的「台灣事實上已是主權獨立國家」、「務實台獨」訴求，應戰略清晰表述堅持「九二共識」、「一中各表」，始能鞏固泛藍尤其是深藍基本選票，並積極拉攏中間選民，達成選票極大化目標及執政維持兩岸和平發展。

侯闡述「九二共識」立基於憲法精神，而非是受到大陸統戰「隔海唱和」或認知作戰的「親中賣台」。柯呼應大陸「兩岸一家親」、定位「兩岸非國與國關係」、兩岸同屬中華民族、瞭解與尊重大陸堅持「九二共識」，以此展開兩岸城市交流尚可達標，然用在全面性重啟兩岸對話協商、外交休兵及降低兩岸軍事對峙等，則尚未能達標。至於賴的兩岸論述及路線，充滿邏輯矛盾性及危害性。