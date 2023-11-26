名家縱論／不能讓媒體成為無聲的森林

媒體身為第四權，維護社會價值，對不公不義提出批判，影響人們對政治體制、執政者和關鍵議題的看法。

近年來，局勢翻轉。曾是扳倒威權政治，民主化推手的媒體，不但不能監督政府，反而攀附政治和財團，更成為當權者的俘虜。

歐盟最近發生大事，剛舉行完大選的波蘭，執政的「法律與正義黨」（PiS）雖然勝選，卻因執政八年一直試圖控制司法和媒體，導致民主嚴重倒退。

二○一五年PiS首度執政就忙著修法，把忠於執政黨的人馬換進公共媒體TVP，成宣傳工具。不僅如此，PiS也利用各部會和國營事業的廣告預算來懲罰或獎賞媒體。類似台灣NCC的國家廣電委員會KRRiT更利用核發執照權力威脅獨立媒體，更對報導令政府不安的媒體裁罰。

國際新聞協會發現，波蘭許多私營媒體無法得到政府廣告經費，因為PiS已把這些經費當作武器，對友善媒體大搞利益輸送。政府控制的石油公司也成立一家大型多媒體公司，收購地方報和網站，可觸達全波蘭三千八百萬人口的半數網民。

原本應客觀報導真相的新聞媒體，失去是非對錯的價值判斷；應該守護正義守護道德的警戒犬，變成俯首帖耳的哈巴狗，加劇民主政治的退化。

再看台灣，首先是NCC視而不見三立電視違反「有線電視業者不得直接或間接經營控制新聞頻道」規定，三立入股系統台「中嘉數位」，完全踩到紅線。但NCC約談三立高層後，竟以「限期改善」輕描淡寫帶過，既無視法律規定，也不在意政府公權力被踐踏。是否有執政者在幕後操控的身影？

再來就是政府四件反詐標案的四八一七萬元，民視獨拿四五三二萬元，比率高達九成四，這樣的媒體會咬餵牠的手嗎？大筆預算文宣經費收買網紅，到處是斑斑斧鑿痕跡。

無論是對三立入主中嘉的默許，或民視、三立獨獲政府廣告經費的青睞，就和波蘭執政的PiS管控媒體如出一轍。對比當時百般刁難中天，強行關台下架的理由，簡直不可思議。

TVP倒是有記者挺身而出，在上級指示他用無人機追跟一位異議者後，考瓦留斯基決定辭職，並把TVP淪為政府傳聲筒惡行公開，讓歐盟知道執政者控制公共媒體的內幕，歐盟也展開調查。

歐盟負責價值觀和透明度法規的副主席姚羅娃指出，過去幾年媒體面臨各種形式的壓力，記者工作也受到極多干擾，認為應該在歐盟層級提出共同保障措施，決定制定「歐洲媒體自由法」，提出保障歐盟媒體的新規則。其中公共媒體的獨立性、透明的政府廣告、保護編輯獨立性都是重中之重。

波蘭因執政黨濫權，新聞自由大幅降評，從二○一五年的第十八名跌至第五十七名。歐盟認為政治干預媒體，特別是有國家從監理、財務、立法和多方施壓，嚴重威脅媒體自由和多元。

台灣媒體政治行之有年，媒體依附政治變成深層文化，多數媒體不是被消音，就是變喉舌，甚至站在新聞自由的對立面。新聞自由向來長路漫漫，在這次關鍵選舉，我們是不是能看到媒體真正為選民發聲，而不是只為執政利益服務呢？

當媒體成了沒有聲音的寂靜森林，自由和公義從樹上墜落，卻無人知曉，那真是比悲傷還悲傷的故事。（作者為政治大學傳播學院教授）