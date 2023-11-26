大屋頂下／用哪一隻手拿燒餅？（下） 藍白破局尚非最壞結局

藍白破局。

此前，所有的民調顯示，藍白不合，三腳督，賴清德篤定當選。反之，藍白合，則不論侯柯配或柯侯配，皆具贏面。

柯文哲一向也持此見。他經常說：「藍白不合，誰都選不上。」「藍白不合，中華民國就完了。」

現在，柯文哲選擇了他自己說的「誰都選不上」、「中華民國就完了」。

昨日《大屋頂下》說，柯文哲自始即將藍白合視為他與侯友宜一對一的「釘孤枝」，他自始至終的執念就是「沒有侯柯配的選項」。

也就是，柯文哲非正不可。這場「藍白合」，遂被柯文哲操作成「柯侯鬥」。

柯文哲屢稱，「不是只要贏我柯文哲而已，也要贏得大選。」這句話的迴力鏢是：柯文哲也「不是只要贏過侯友宜而已，也要贏得大選」。要贏大選，就要藍白合。要藍白合，就要處理誰正誰副的問題。要決定誰正誰副，自然不能「全民調，輸的退選」；那是零和，不是藍白合。幾經周折，十一月十五日的《兩黨協商共識》，簽字達成了「全民調，決定誰正誰副」的協議。結果，柯文哲翻桌了。

「統計正負誤差範圍」，科學的說法就是「平手」，不分高下。

柯文哲將「統計正負誤差三％」指為「竟然要我們讓六％」，不但是將「平手」說成了「讓」，更幻化成了「讓正六％」的民粹印象。

柯文哲的政治操作能力較強，亦較具民粹魅力，因此他咬死要與侯友宜釘孤枝。但這畢竟是一場「藍白合」的工程，柯文哲把它搞成了「柯侯鬥」，整個事情就變質走樣了。

藍白的體質架構有基本的差異。民眾黨是「一人黨」，覆雨翻雲全出自柯文哲一張嘴。但國民黨盤根錯節，公公婆婆，能夠接受「全民調，誰正誰副都可以」已屬不易，仁至義盡。然而，好不容易柯文哲簽了字，最後的答案仍然是「沒有侯柯配的選項」。

藍白已經破局。如今來談論這些折戟沉沙的「往事」已是無謂，但是，若試用憑弔的視角來審視眼前正在發生的「歷史」，也是非常難得的閱歷。

柯文哲曾以「做一個可以改變台灣的人」自期，屢發「要改變台灣政治文化」的豪語。但是，如今，藍白破局，柯文哲孤騎上路，他不但可能走上了他自己預言的「藍白不合，誰都選不上」之絕路，而且也一手造成了「藍白不合，中華民國就完了」的困局。

柯文哲最核心的人格特質就是「變」，言行顛三倒四。而且，他的支持者不以為忤，肯定他的「變」，視此為機巧靈活，他遂享有了翻來覆去的特權。

可見，「變」非僅是柯文哲個人的特質，也反映了時潮。民眾對於藍綠建制、統獨爭議、民主虛無、正義解構、貪腐猖獗等現象深惡痛絕，因此就有「變」的期待。支持柯文哲，因為「柯文哲就是變」。

柯文哲將他的「變」，提升到「改變台灣政治文化」的高度。至於如何實現？依他原來的構想，就是「藍白合勝選，建立聯合政府」。這樣的構想是合乎邏輯的。

但是，他現在的選擇卻是：藍白合破局，聯合政府幻滅。

今天的柯文哲，說好聽是挺著胸膛躺下的唐吉軻德，說不好聽是噎死自己的蛇吞象。

在藍白合中，柯文哲必須是正，他稱此為「最強的勝選團隊」，又說「為什麼要選一個比較難選的？」

但是，在幾乎所有的民調中，不論「侯柯配」或「柯侯配」均勝過「賴蕭配」，且「侯柯配」與「柯侯配」的優勢不相上下。

柯文哲現在的決定，只能證明「藍白不合，誰都選不上」。但永遠不能證明「侯柯配」不能勝選。

所謂「比較難選」，其實「柯侯配」有柯侯配的選法，「侯柯配」有侯柯配的選法。只要誰正誰副定了，「藍白合」定了，侯柯、柯侯都有勝選的機會。這也正是侯柯配與柯侯配的民調支持度如麻花一樣互在誤差範圍內的原因。

但是，柯文哲認為他非正不可。

以下，開個腦洞。如果依照十五日兩黨共識的「統計誤差」定出正副，如果柯文哲不是非正不可，如果藍白勝選出現了中華民國副總統柯文哲，如果建立了藍白聯合政府；那麼，可以想像，柯文哲將可望是解嚴後最有能量的副總統、最有動能的小黨主席、最能呼風喚雨的關鍵少數、最能尾巴搖狗的風雲人物，當然也可以成為最能改變「台灣政治文化」的歷史明星。

如此，柯文哲的兩大宏願皆可能實現：一、在義理上，改變台灣政治文化。二、在體制上，建立聯合內閣，改變憲政遠景。

但是，藍白破局，一切皆成南「柯」一夢。

昨日《大屋頂下》說，其實，正或副，對柯文哲來說，正總統是右手拿燒餅，副總統是左手拿燒餅。現在，他右手拿不到，左手可以拿卻不拿，還把燒餅奉送給賴清德享用。這樣的選擇，為他個人政治生命計，為國家大局計，豈有此理？

柯文哲的變，使他有今日成就。柯文哲的變，也造成他今日結局。斯人也而有斯疾矣。本文認為，柯文哲政治生命至今最重要的「變」，應在十五日簽約之時。順水推舟或推車撞壁，只在是否信守此約。事後再變回「侯柯配不是選項」，則是他致命的一「變」。簽約後毀約，不啻是政治自殺。機關算盡，反而誤了卿卿的性命。

但是，藍白破局，尚不是最壞的結局。藍白分途競選，互爭「鐵達尼號頭等艙」，必生摩擦，則未來在立法院就不易組成「在野聯盟」式的反對陣營，則不但「台灣政治文化」不會改變，民進黨操持的國家政治生態之惡化亦將變本加厲。

然而，這還不是最壞的。選後，如果三黨不過半，民眾黨成關鍵少數。屆時，民眾黨就有了倒向民進黨而成為執政黨，或維持在野留守反對黨的兩種選擇。柯文哲若不甘忍受小黨淪為狗吠火車、走投無路的寂寞，就有可能演出如二○○五年宋楚瑜與陳水扁的「真誠」之會。如此，民眾黨即可成為執政黨，黃珊珊有望成為立法院副院長，黃國昌也可能出任法務部長，柯文哲的新使命將是「與民進黨共同執政下監督民進黨」，即可原原本本地照本實踐十五日的《兩黨協商共識》，只是以民進黨取代了國民黨。

如此這般，柯文哲才是真正「改變了台灣政治文化」。

以上看來是幻想，但誰能確定到時候這是否柯文哲的「最後三十秒」？變變變，我非真我。

折戟沉沙鐵未銷，自將磨洗認前朝。