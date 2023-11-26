大巨蛋延宕 柯P欠國人一個道歉

台北大巨蛋上周末開箱，筆者親臨體驗。為大巨蛋爭議多次發過言的我，對場館空間並不陌生，更關心觀眾如何評價這顆歷經多年才浮出來的蛋。

測試賽中，除了聆賞一次又一次清脆的擊球聲響，筆者認真捕捉周遭民眾的反應，散場後也在餐廳側聽別人的評論。綜觀親耳聽聞與報章媒體資訊，有個簡單的結論：除了驚嘆場館的宏峻偉大外，更多的是感嘆為何拖了這些年才開箱。

看到柯文哲登記參選下任總統，筆者心裡有許多圈圈叉叉！不論是從專業的角度或是社會道德的角度，必須說幾句話。

當年柯高舉正義大旗，以打擊五大弊案為口號，吸引了眾人目光，為自己贏得了財團剋星、政治英雄的名號。眾人皆知，五大弊案打到後來沒有一案成立。

但不知是否為保住最後一塊立足點，大巨蛋被翻來覆去的檢視、開腸剖肚的找問題。最後竟不惜以行政命令，由市府判定停工。這一停停了五年，到後來連法院都看不下去，認為持續停工可能因空殼子受不住水浮力將倒致災變，而判定可陸續復工。

五年的時間沒有改變太多原來的設計，只是移動了幾個樓梯，改變了部分逃生距離，以及縮小室內面積約數十坪。這是停工五年的成果嗎？

柯不了解專業也就算了，然而初期藉著市府內外專家學者的評鑑結果，以言之鑿鑿的安全理由，不是說拆蛋就是要削蛋，弄得風聲鶴唳；待了解不論拆蛋或削蛋的後果嚴重，停工變成了僵持不下的下台階；而停工的理由，在專業界看來也是充滿爭議，是「官」方說了算！等八年任期快結束了，為了「不負國人期待」，才又比中央建管部門更積極的態度推動完工使用的程序。

這一連串的事跡，讓我們見識到了專業是可以如何的被政治操弄；柯不知是明知還是故犯的政治判斷錯誤，更讓人擔心他以後會不會再犯。

有為的政治領袖當然比無為的好，但無為的又要比「胡為、亂為、為特殊目的而為」的好。如果柯有機會再上一層樓，該當記取大巨蛋的教訓，至少出發競選前，為大巨蛋的延宕，為大巨蛋作的政治判斷，該給國人一個道歉！