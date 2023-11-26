柯泡沫化是藍白未合之得？

受眾人期待的藍白合大戲，雖然高潮迭起，但漸轉至歹戲拖棚，最終以「出賣可能盟友」、「意圖羞辱國民黨」的爛尾戲收場，讓人慨嘆政治人物的缺乏大智慧。

柯文哲以語言直白，批評貪腐不堪、橫行霸道的民進黨政府往往一針見血，擁有以年輕人為主的大批柯粉，政治實力不容小覷，尤其在總統大選中三腳督情況下，一般認為藍白合則頗有勝算，否則必敗無疑。

柯正把握了這一點，以一人政黨，不僅與擁有十四席縣市長，逾卅席立委的國民黨玩起平起平坐大戲，而且風生水起，一度至少能取得假如勝選後的副總統大位，以及幾席重要部會首長，尤其是能見度高且較討好的監督部會，給予民眾黨成長的機會，讓人對其以小博大之工夫，驚嘆不已。

另一方面，藍白破局讓人再次領會柯文哲陰暗的一面：十一月十五日馬英九見證、眾人簽字的「六點聲明」，再加上柯的臨場發言與表現及稍後的流淚哽咽，藍白合幾乎「鐵板釘釘」；未料事後演出大逆轉，尤其以顛覆基本學理的「民調誤差範圍」以及將「擱置」曲解為「剔除」等動作，柯家上下加戲激情演出，本來就親綠的戰狼幕僚「尾巴搖狗」，終至戳破對柯最有利的大局，並將柯的善變與視誠信如無物，為人刻薄，「講科學」、「痛恨民進黨」原來是喊假的真面目充分暴露在世人面前，柯「有小聰明而無大智慧」又一次獲得驗證。

此役國民黨為求勝選委曲求全，希望化不可能為可能，共同「下架民進黨」，無奈事與願違，只有自力更生。以國民黨在前兩次九合一地方選舉均大勝的實力，再加上在此次不分區立委提名中展現的改革力道讓人耳目一新，尤其侯趙韓鐵三角成形，戰力大增，在對民進黨政府施政民怨已深，以及對其台獨意識形態導致台海兵凶戰危的疑慮，民眾渴望政黨輪替大環境下，未嘗沒有一搏機會。

回到藍白合，假如成局，不要說在選舉過程中柯會玩什麼花招，一旦勝選，柯以副總統身分善變與無誠信、刻薄無文、「會說不會做」的歪風，會隨其地位放大影響力。曾國藩在《原才》中說：「風俗之厚薄奚自乎？自乎一二人之心所向而已。」領袖人選，關乎全民福祉至鉅，不可不慎。柯文哲的選擇，讓其個人及民眾黨泡沫化，未始不是此次藍白合破局之一得。