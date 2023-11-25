藍白不合 侯必須當泛藍桶箍

國民黨與民眾黨分別登記總統及副手候選人，藍白合畫下句點，讓支持者不再忐忑不安，回到各擁其主的原點，各自努力登山。如此發展雖不利政黨輪替，但對國民黨未必是壞事，也能檢驗國人的民主素養及對時勢的認知。

藍軍直到最後一刻仍抱著一絲與白袍合作的希望。登記前一晚媒體人趙少康在其節目中表示，還有等待的時間；侯友宜透露在國民黨中常會前一分鐘，仍試圖聯絡柯文哲未果，可見得藍軍對合作才能打贏選戰的高度期望。然而，筆者始終不看好藍白合，因為雙方的體質與屬性差異過大。

首先，依中華民國憲法的精神，我國應該是內閣制國家，但因權力魔戒的迷惘及內憂外患的戰亂，加上故總統李登輝六次修憲，成為超級總統制，有絕對的實權卻無應該的責任，國人也大多習慣此政治模式的運作，不以為意。民進黨相當長時期是支持內閣制，當發現只要選上總統即能把令來行，便不再主張內閣制。據此，台灣缺乏政黨合作的內閣體質，親民黨與台聯現今的處境即說明一切。

其次，兩黨的體質猶如水與油般，無法相容。國民黨是百年政黨，組織盤根錯節，包袱也重，雖然在野但地方執政仍占多數，即使黨主席也無法凡事說了算，必須在黨意與民意間取得平衡。來日重返執政必定許多新人舊臣想班師回朝，屆時又將是另一場卡位戰的開始，精采可期。

反觀民眾黨成立不到五年，光環都聚焦在黨主席柯文哲一人身上；加入民眾黨者有相信柯文哲者，有討厭國、民兩黨者，也有想從政者的西瓜派，組成分子複雜，且缺乏長期地方經營。當柯風潮過後，該黨亦應隨之萎縮。因此，兩個結構不同的政黨難有合作的空間。

再者，侯、柯兩人的個性差距太大。刑警出身的侯友宜行事穩健，少有過激的表現，他的作風如潛水艇般，先鎖定目標，隱密前行，直到完成任務。從他競選新北市長以來，民進黨始終找不出他行政的重大瑕疵，即可證明他的沉穩。

柯文哲的性情難以捉摸，經常前言不對後語，勇於認錯但絕不改過，他就像地雷一樣，只要踩到，不論敵友，一律引爆。其言行經常失禮，甚至粗鄙，從批評英國官員送不值錢的懷錶，到指責侯友宜不該說出要郭台銘退選的訊息，卻忘了是他首肯，更遑論推翻自己親簽的六點協議，不當言行不勝枚舉。筆者認為，柯文哲基本上瞧不起侯友宜，他說侯單獨選不上總統，他也應該自省僅靠他的魅力，就能勝選嗎？一位目中無人的領袖，容易忽視周遭的事務，難以照顧他的追隨者。

最後，之前民意論壇多篇呼籲國民黨要自立自強的投書，筆者相當認同。藍白既已分道揚鑣，對國民黨未必是壞事，斬斷貌合神離的掣肘，才能大步走自己的路。郭台銘已宣布退選，藍白定會爭取他的支持者，國民黨應積極爭取，以回應郭台銘一定要贏的訴求。侯友宜現在除了要競選贏得大位之外，也要擔任凝聚泛藍軍的桶箍角色，讓支持者再度團結。

政黨輪替是檢驗執政的成績，是民主的常態，也是展現民意的自主性，少數服從多數，福禍共同承擔，無人是例外。天佑台灣。