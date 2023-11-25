任人曲解統計 揭網路生態危機

近期藍白合的戲碼，猶如八點檔一般峰迴路轉，雙方最終走向破局，探討其中過程，卻也道盡網路輿論的生態危機，特別是最近吵很兇的一門學問「統計學」，短短數日卻是讓國內輿論氛圍千變萬化，揭示了現代人欠缺自主思考的速食心態。

藍白合，基本上對雙方是各取所需，柯文哲擁有個人魅力的優勢，侯友宜則有強悍的政黨奧援作為堅強後盾，這是雙方合作的籌碼，也是共同互補的契機，而在兩造都有各自本錢，卻又有求於人的情形下，方構成後續談判空間，進而最終達成以民調決勝負的共識。

孰知雙方對於民調誤差範圍的認知存在明顯落差，柯文哲更將民調誤差範圍的正負百分之三，逕為解讀成對手要求退讓百分之六，並在鏡頭前大肆批評。隨後在網路上，馬上出現攻擊性的圖卡及文章，並快速流傳；許多網友便開始隨風起舞，不明就裡地謾罵與批評。嗣後得知正確的統計學理，且知悉柯文哲有簽署協議之後，網路輿論又是一番豬羊變色、風向驟變地抨擊柯文哲陣營，此般瞬息萬變的網路世界，令人嘆為觀止。

以此次民調案例為例，要知道，「正負百分之三的誤差範圍」與「百分之六的讓步」，是迥然不同的概念（畢竟負百分之三即是負於對手，並非讓分），這個觀念只要稍加思考，即可推敲其中原理，卻因一名參選人忿忿不平的言論，就能帶起一陣非屬事實的輿論風向，顯見已有政客看出現今國內的網路生態，已有失去是非判斷、一味附和他人的現象。

能體會柯文哲主席想成為總統候選人的心情，但在合作的前提下，不能僅強調己方優勢，而將之前的承諾事項粉飾太平。柯文哲爭取合作，無非也是想借重國民黨的能量，因此不能鴕鳥心態只想運用對方資源，卻抹滅對方的實力及話語權，單以主張民調的數值，而一竿子打翻雙方的協議內容，甚至以錯誤的訊息進行認知作戰。筆者認為此風不可長。

如此輿論生態，將會促成有心人士在網路世界引發蝴蝶效應的可能，畢竟網路速食主義當道，圖文轉貼、分享的動作，彈指間即可完成，有心人士若以「炒短線」的方式，造成民眾短期的錯誤判斷，既得利益者就能從中獲取政治效益；是以，民眾務須具有自主思考及判斷的能量，切莫淪為他人的輿論打手。