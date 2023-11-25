政黨輪替有敗部復活賽

侯友宜和柯文哲各自宣布副手並登記參選，讓很多期盼藍白合的選民失望了。民進黨原該為只有三成多的民調支持深自反省，現在有可能就靠這三成多保持領先。之前賴清德還有個神邏輯，說如果他的三成多代表六成多要下架民進黨，那侯和柯都只有兩成多不到三成支持，不等於是有更多人要下架侯和柯嗎？厲害吧！賴清德忘了挺侯、柯、郭的選民，都不要民進黨繼續執政。執政黨如果這樣自我感覺良好、不知反省，還要讓他們繼續幹下去嗎？

現在郭台銘退出，但還是有兩組人選分散非綠選票，未來這場選戰對藍白都是艱難的。這是一個簡單算數：扣掉不投票的人，賴清德有可能拿四成或四成多，剩下五成多只要藍白其中一方拿兩成，就幾乎確保賴能靠少數選票當選。而要侯柯拿不到兩成可難了，侯柯各自參選，很高機率是「正正得負」—兩個正的，就是雙輸。

如果最後關頭選票能集中，這個簡單算數就有可能破解。但藍白合不僅搞成歹戲拖棚，前天那場會面更是災難等級，各方心結積怨已深，要訴求支持者集中選票，談何容易。

但難度高不等於不可能。球場上爆冷並不罕見，用棒球比賽常用的雙敗淘汰賽制比喻，藍白不合等於是把本來的「勝部冠軍」拱手讓人，雙雙掉進「敗部」，但如果能爭取到「敗部冠軍」，就還有機會贏得冠軍。關鍵就是誰更能成為監督檢討綠營執政的最佳選擇。

柯文哲說「有機關槍可用，為何要用步槍」，他這是一貫的誇自己、貶低侯。但柯必須知道，選舉從來不是兩人一對一、背對背，轉過身來決鬥，而是團隊作戰。國民黨擁有眾多的縣市長、立委候選人和基層民代，就算每個人都只是步槍，也是好幾挺機關槍總和了，更何況具有機關槍能力的藍營戰將也不算少。

還有，藍白分成兩組，對選戰傳播也不全是負面。就以辯論為例，六成選票合成一組只有二分之一的時間，分成兩組時間就會變成三分之二。就算藍白得花點時間相互批評指教，但如果都還記得監督檢討綠營才是贏得「敗部冠軍」的重點，那麼檢討綠營的時間將會變得更多，這會讓「下架民進黨」共識更加明確響亮。

另有人認為，如果最終要訴求棄保，藍白就算不合還是要「和」。就選戰角度看其實是很難做到，也未必明智。柯文哲台北市長任內，無論大巨蛋或人事問題，還有他在藍白合過程中簽了協議卻不認帳，以及重要政策路線變來變去，都凸顯領導風格與誠信問題，受到適當檢討絕對必要；藍營也要有心理準備，接受白營對侯領導能力是否足夠的質疑。藍白要訴求的應該是選擇支持對方而非自己的選民，必須聆聽這些選民最關心的是什麼、最擔心的又是什麼，然後靠提出更好的政策、表現出更值得信任，讓選民相信自己比對方更有能力滿足這些需要。

簡單說，藍白這場「敗部冠軍賽」要比的，至少包括誰更能監督綠營，讓綠營執政下錯誤的政策做法重回正軌；誰的團隊更能用好的政策把台灣帶往和平繁榮；誰的品德和領導風格更值得信任。真想下架民進黨的六成選民，也要有在最後關頭把選票集中給「敗部冠軍」的認知。之前不管誰是誰非，都該被「翻頁」，重要的是必須盡一切可能，下架那個被公認是無能、貪腐、為台灣帶來危險的黨，讓六成民意獲勝。