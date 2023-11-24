來場國家教育政策辯論

近來政府不斷釋出教育利多，主要集中在高教育與私校領域，諸如齊一公私立高中職學費、補貼私立大專學生學雜費、調高公立大學教師學術研究費，並承諾補助私校比照公校教師調薪等，行政院會昨天又通過大專校院學生校內住宿補貼方案，在在需要龐大經費。

政府擴大教育投資是好事，提高公共挹注也有助於改善台灣教育日益固化的「反重分配」現象。必須提醒的是，若未能同步提升《教育經費編列與管理法》規定的教育經費下限，卻不斷增加教育支出，恐有排擠現有教育施政之虞。

國家總體預算有限，要真正擴大教育經費，仍須嚴肅面對台灣經濟成長分配傾向資本家與富人階級，以及「租稅負擔率」明顯落後先進國家的事實。朝野政黨與總統候選人除了不斷加碼利多，更應釜底抽薪思考提高賦稅負擔率的可行性與期程，或有機會讓教育重回促進階級流動的積極作用。

誠如所見，國家對私人興學多所獎勵，近來還不斷增加經費挹注，足見私校絕非私人產業，而是具有高度社會公益的公共事業。教育部對私校擴大補助，固然體現了私校的公共性，但也應正視層出不窮的私校亂象與弊案，檢討部分私校家族化與缺乏公共監督的結構性困境。私校辦學應兼顧其公共性與自主性，建議落實「高補助、高監督」之基本原則，增強私校公共監理，改善辦學體質，以確保私校辦學品質與師生權益。

此次政府擴大挹注高教與私校，各界多樂觀其成，惟就時間點與動機來說，合理推測難以排除選舉因素。令人詫異的是，相較於對高教與私校的不次加碼挹注，國教與幼教卻無著墨，厚此薄彼的施政模式，讓廣大中小學及幼兒園教育工作者明顯感受到冷落。

優質國教是台灣深化教育力的基礎，以中小學的待遇為例，國中小導師費的調整已是十一年前，特教加給更是長達卅一年未曾調整，要說政府積極重視國教，其誰能信？事實上，各級學校教師之待遇同受《教師待遇條例》規範，並已於二○一五年完成法制化；改善幼教、特教老師之待遇與勞動條件，更多次成為立院朝野委員關注焦點，行政院與教育部應以更積極的態度回應各界期待。

二○二四大選已進入倒數計時，但迄今為止仍是一場乏善可陳的競選。雖說教育施政離不開有限資源的分配，但仍應盡量維持教育的主體性。選舉應促成國家與教育進步，競選活動應回到比拚政見與政策論辯的主軸。朝野總統候選人應以更為全面的格局與高度，摒棄「大撒幣」的政策，提出具有進步性與可行性、真正能從結構面翻轉台灣教育的政策與主張，以實現教育進步。

總統候選人的登記即將截止，請候選人端出牛肉，來場國家教育政策的辯論吧！