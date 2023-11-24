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不合傷誰 離婚研究告訴你

聯合報／ 陳志偉／家庭教育博士（桃園市）

離婚研究，可以一窺藍白合不合的結果。

根據美國婚姻大師Amato的研究，離婚過程進行時，傷害的不是當事人，而是身旁的人。有些離婚者甚至不知道自己已被離婚制約了，當他們知道另一半不想離婚，或認為離婚不一定可以解決問題時，夫妻之間的婚姻權力會傾斜到那位想離婚者的身上。動不動拿「離婚」來要脅對方者，則會在不由自主間，享受因為自己不在乎婚姻而來的權力。

此時，面臨離婚的夫妻就會陷入「膽小鬼遊戲」，意即高速行駛、迎面而來的兩輛車就要對撞，誰膽小讓開就輸了。但是若兩個都不讓，最後就是兩敗俱傷。更何況，如果車上還有兒女、家人，甚至期待他們夫妻復合的全國六十％民眾。讓了，自己可能成為在婚姻中權力較小、位階較低的那位；但不讓，一旦對撞，家人可能跟著一起陷入困境。有些人離婚之後只能靠著低收救助生活，有的還因為無力租賃原來住處，必須另外找尋租金更低的社區，而失去原生家庭、教會等原來的支持團體，使得孩子生活環境更差。

如果選擇原生家庭可以民主，大概沒有兒女會投票選擇只看自己的好處、寧願讓兒女失去好的生活也不願合的父母。難道，不能有更好的選擇，這是民主嗎？讓自己的家更好，這事，還需要民調嗎？

希望全天下的父母以蒼生為念，不要把離婚當成兒戲，把看著你們戲耍婚姻的人當成猴子。父母們，生是你們快樂的結果，養才是責任。兒女不是笨蛋，你們怎麼對待兒女，兒女就會怎麼對待你們。

離婚 婚姻 父母

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