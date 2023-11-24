若真團結 藍還會被掐脖子？

昨天傍晚在君悅飯店的五人會議，最後不歡而散，看來藍白合需要奇蹟，藍軍也要開始準備藍白分裂的作戰模式。相對的，還沒有回歸的藍軍，也需要做一個決定，要繼續討厭唱衰侯友宜？整天喊著侯不會贏，但你們若肯團結，不就有機會贏了嗎？討厭侯、朱或金，最後讓民進黨繼續執政，就是你們要的嗎？

藍白合歹戲拖棚，讓泛藍支持者心情起伏不定，從期望到失望，從天堂到地獄。國民黨為什麼非需要柯文哲不可？其實，若追根究柢，問題就在泛藍軍自己！有人討厭朱立倫，說他太親美；有人討厭侯友宜，說他過去沒有積極幫韓國瑜，但這些看法和恩怨，有比拉下民進黨更重要？

柯文哲會是選戰的一個關鍵因素，就是因為他身上帶有不少泛藍票，他們可能是不喜歡朱侯，或是郭台銘支持者寄生的，如果這些泛藍票逐漸回流侯友宜，加上中間選民和觀風向的西瓜派，就算藍白沒有合，國民黨總統大選還是有機會；相對的，柯文哲如果少了暫時寄生的泛藍票，只剩死忠柯粉，將來潮水退了，就是那個沒穿褲子的。

泛藍選民應該要看得更清楚！柯文哲說要破除藍綠惡鬥，酸「下架民進黨」只是政治口號，好像他最具理想，但如果不拉下民進黨，弊端要怎麼見光？現在藍白整合過程，民眾黨又搞很多小動作、不守承諾、羞辱國民黨及侯友宜，讓藍白合瀕臨破局，寄生在柯身上的泛藍支持者還看不清楚嗎？

部分分裂藍軍就像是一群「坐在黃金堆上的乞丐」，覺得需要藍白合才能打敗民進黨，卻不自覺自己就是問題的關鍵！如果藍軍真正團結還會被人掐住脖子嗎？

答案很清楚了！如果寄生在柯文哲身上的藍軍回歸國民黨，就算藍綠對決，國民黨在總統大選還是有勝算的，民進黨的執政包袱，加上台灣人民對未來和平的渴望，民進黨的盤已經在萎縮，只要藍軍團結，就算沒有柯粉的票，侯友宜還是有機會贏過賴清德。

柯文哲單幹不會贏，柯粉鷹派不面對現實；支持柯的泛藍朋友們如果能夠看清楚，拉下民進黨比個人喜好、恩怨更重要，那麼最後坐在黃金堆上的泛藍軍就不再是乞丐。