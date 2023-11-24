藍白不合 自己下架自己

歹戲拖棚的藍白合，最終可能還是「無言的結局」，在互不相讓的各自立場中、下架民進黨的最高全民共識下，很可能轉為被民進黨下架的分裂在野黨。

這場戲從一開始，民進黨就老神在在看笑話，任由侯柯、藍白互鬥。各種民調都顯示只要藍白合，就可能下架民進黨；反過來說，只要藍白不合，就變為「自己被自己下架」，恐永遠成為在野黨。

藍白幾次的整合都功虧一簣，就在於利益算盡。雖然嘴巴說著下架民進黨是最大共識，但這個共識都是建立在「我正他副」的立場來談；無論是政黨協商或是民調計算，只要有利於自己為正，則極其所能提出各種數據來勸說對方「要在團結的前提之下藍白合」；若是不利於自己時，則一概翻臉說「這個不算」。

民進黨早看出藍白各自盤算，所以只要藍白有一方稍微占有優勢時，就藉機拉高另一方聲勢，讓藍白兩方恐怖平衡，使誰也不讓誰的情勢發生。

基本上，只要有一方很勇敢的說「我來做副的」，則自然就藍白合；一念之間，不是誰正誰副的民調競賽或政黨優勢，而是真正為了台灣前途，而自願以副手自居。國民黨依其「政黨優勢」不願居副，柯文哲依其占有年輕選票而不願居副，所以到頭來，自然談不去。

藍白不合似乎已成定局，各自拚鬥一場不會勝利的選戰，也是難以理解。這些口中為著台灣前途的政黨，何以要用「自己下架自己」的方式來參選呢？可以預期，原本有意藍白合而未口出惡言，在選戰開始後，就會藍白惡鬥、想盡辦法去搶對方選票，製造棄保來博取最後勝選；但民進黨一定依舊會操作恐怖平衡，讓藍白覺得各自有希望，卻各個沒把握，讓民進黨在鞏固基本盤之下，再從營造西瓜靠大邊的效應中贏得最後選戰。

藍白合必勝之局一旦變必輸之局，能怪誰？只能說當局者迷，依舊是以自我權力至上的政治立場來看待這場選戰。原本民眾期待看藍白能否超越政黨來尋求全民最大利益，但若真的沒有人願犧牲小我，民眾到頭來也只能自求多福，希望民進黨繼續執政後，不要把台灣帶向更糟困境中。

侯柯若不合，誰負誰？只能說他們都有負於對藍白合有期待的選民。這些民眾只能無奈地看完這次藍白歹戲拖棚，在藍白政治人物不歡而散、高唱無言的結局中，或許就放棄此次投票權。誰下架誰？終究還是一場遊戲一場夢，就讓一切隨風而逝，過自己的生活比較實在。或許最糟的情況還沒來，但是民眾也只能唱唱「但是又何奈」！