智能奇點治理策略 準備好了嗎

OpenAI執行長奧特曼十七日遭突襲式解職，卻又以回鍋老東家塵埃落定，讓OpenAI再受世人矚目。事實上，OpenAI於日前才剛舉行首次開發者大會，除了進階級的Turbo GPT外，更推出了其開源語音辨識模型的下一個版本，名為Whisper large v3。該公司在新ＡＰＩ上推出了改進的模型，洋洋灑灑令人驚艷，台灣業者無不全力關注這個趨勢的發展。

ＡＩＧＣ（生成式ＡＩ）迅速發展，提供了另類的人工智能系統。OpenAI在今年五月曾宣示，年底將推出GPT-5版本，其功能已接近通用人工智能的功能，也就是超越人類智能的先進技術，稱為「奇點」。

騰訊公司首席經濟顧問朱嘉明稱，全球科技革命正逼近「奇點」，影響未來人類社會的走向；世界正在開始從經濟主導科技，向科技主導經濟轉型，因為技術發展是成指數模型，而且現在的統計資料表明人類已經進入了基數足夠高的爆發階段，所以這個模型的計算結果表明在廿一世紀中期，人類的科技能力將達到無限大，亦即「技術奇點」。

「智能奇點」的爭議由來已久，粗略分類主要有生物／物理學派的「湧現演化論」和「優質生態環境論」。前者主要是市場經濟的訴求，認為奇點是物理個體轉化成有機生命體的轉折過程。在優質生態環境智能體系中，系統「治理」是最大關鍵，因為通用人工智能技術超越人類，而其衍生出的社會混亂才是「智能奇點」的根源，包括隱私權、企業倫理、資料真偽認證、ＥＳＧ、對科技創新的影響等。因其性質特殊，個人甚至政府的介入是必要的治理手段。

關於「ＡＩ滅絕論」引發一系列爭論，對「智能奇點」的形成和發展仍然爭議不休，深度學習三巨頭Geoffrey Hinton、Yoshua Bengio、Yann LeCun的辯論已經開始，前兩位支持優質生態環境論，但也必須加強社會亂象的規範；後者則傾向「湧現演化論」，但不認為ＡＩ的發展可能構成對人類的威脅。

另外，著名人工智能學者、史丹福大學電腦科學系教授吳恩達則表示，在「多之化能量」決定勝負的創新導向網路世界中，ＡＩＧＣ滅絕論顯得格格不入；ＡＩ滅絕論不但不利於科技創新，還利用大眾恐慌，然後立法禁止全方位的創新，把ＡＩ技術霸權都掌握在自己的公司裡面，明顯違反公平競爭的市場機制。

許多創投業者也支持吳思達的看法，認為ＡＩＧＣ就是透過數學和程式碼，教機器用近似人類的方式去理解、統合以及產生知識。儘管現在ＡＩ模仿人類語言的能力高超，騙到許多人相信ＡＩ有知覺，但這些也只是比較高級的模式分析，ＡＩ確實沒有知覺。

矽谷巨頭宣稱二○三○年以前，ＡＩＧＣ會無所不在、無所不能，台灣絕不能缺席。台灣發展人工智能技術多年，主要是聚焦在技術面，但企業在未來發展策略的選項上也必須謹慎從事。政府在ＡＩＧＣ產業的訴求也應明確，在經濟掛帥的「湧現演化論」和社會公平「優質生態環境論」中取得適度的平衡，如此才是王道。數位部準備好了嗎？