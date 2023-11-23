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藍亮點 願打仗的納不分區

聯合報／ 王清厚／退休人士（台中市）

國民黨不分區立委出爐了！此次名單跳脫醬缸文化，啟用許多新人、並年輕化，平均年齡四十七歲，讓人耳目一新；當中並有醫界代表，較民進黨無醫界人士在安全名單內略勝一籌。

這次國民黨的不分區名單，或對排除年輕人自始認為國民黨自私自利、爭相奪利、坐享其成，只圖謀自己利益，容不得後起之秀出人頭地，心胸狹窄，唯我獨尊等觀念，具有相當助益。

國民黨對黨內人才缺乏長期培養，每逢選舉只能挖東牆補西牆；臨時隨意抓個人上選戰，怎能打贏？黨內一些大老自私自利的心態，世代不想交替，只想永遠享受黨給的權力；不為後浪推前浪做準備，最為年輕世代所不齒。

朱立倫算是中生代，身為黨主席，要以國家與黨的利益為考量，勇於排除異議，殊屬難得。誠如他説：「此次提出的專業組人才，是為讓他們在立院歷練之後，培養他們成為執政團隊成員；而政治組人才，則是未來縣市長選舉的籌備人員，尤其去年在艱困選區願意打仗的人，統統有被納入。」

畢竟，政黨競爭激烈，國民黨若再不改革，不除舊布新，不汰除醬缸文化，不培養選舉英才，不去除小我，不以國家的利益考量，則百多年大黨再回頭，恐是走入歷史了。

國民黨不分區立委 朱立倫

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