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「幕僚介選」害了了

聯合報／ 蔡哲明／專欄採訪作家（新北市）

二○二四總統大選在野陣營「藍白合」似乎將功敗垂成，縱使有著前總統馬英九的「見證」，依舊可能割袍斷義；而民眾黨總統參選人柯文哲的主戰幕僚摩拳擦掌，迫使「柯氏哲學統計」陷國民黨於要求讓六％不利，也讓「幕僚介選」成為藍白可能破局的集體戰犯。

柯文哲在參選態度上的舉棋不定，給了主戰幕僚可乘之機，加上黨內又無制衡機制，才會造成集體失控，柯粉普遍無法接受藍白合的政治聯姻，即便面臨民眾黨團沒人沒錢的結構困境，依舊選擇玉石俱焚，迫使聯合政府在「幕僚介選」下成為歷年總統大選最荒謬的政治傳說。

柯文哲在誓師大會上向支持者承諾「未來會繼續用民眾黨總統候選人身分拚戰到底」，柯文哲競選辦公室主任周榆修更表明沒有「侯柯配」的選項，發言人陳智菡甚至直指「有人要用強逼方式」合作，總幹事黃珊珊還公開反嗆國民黨是「胖虎」，加上柯媽媽怒嗆「不要臉」，柯妻在臉書抨擊藍營深夜狂call協商只好「拔電話線」等，這場導致藍白可能破局的「幕僚人設」精彩萬分，也眼看即將保送民進黨總統參選人賴清德。

藍白瀕臨破局，「幕僚介選」已是公開事實，也可能讓這場政治傳說畫下句點，畢竟將帥無能累死三軍，但若無功勳又怎麼震主呢？

藍白合 柯文哲 民眾黨

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