帶動風氣 才能展政黨實力

二○○八年，一個清新的導演，拍了一部素樸的電影「海角七號」，沒有大成本、大卡司、大場面，卻風靡整個社會，締造了國內任何華語片未曾打破的票房紀錄。追究原因，當時弊案連連，在充滿貪腐與謊言的時代背景中，一部真誠、坦率的小人物狂想曲，引起了普遍的共鳴與嚮往。

劇中人物，如茂伯、水蛙、勞馬、馬拉桑及馬如龍飾演的代表會主席等角色，不是沒有私念妄想，但也充滿了愛心與利他奉獻的行為，使人感動。坦率的呈現，讓許多人看了喜歡，像在黑暗與通風不良的狹隘空間裡，驀然得到解放，好舒服，好快樂。但仔細看看，卻又納悶著，這不很平常嗎？為什麼會轟動？那麼好，究竟好在哪裡？真是平凡的偉大。

最近幾年，又見怪事連連、黑幕重重，權力的傲慢，使得執政者的雙標現象愈來愈嚴重。愈來愈多選民想藉由政黨輪替以追求公平正義，保障安定繁榮。但明明希望政黨輪替者已經以不小幅度超過了一半的多數，卻因各有淵源而分散了力量。整合雖曾稍現端倪，但又各是其是、各非所非，崎嶇坎坷得很。

此次大選，國民黨雖非主席親自上陣，但朱立倫總攬全局，設法使黨能發揮最大實力，期能獲得社會最大的共鳴與支持，任務最為艱鉅。

現在已經提出代表政黨的不分區立委名單，並以不爭不搶的韓國瑜排名第一，表現了無私的胸懐，與高遠寬廣的眼光。但隨著情勢的急遽演變，韓似乎可考慮主動請求列名於不分區安全名單的前緣外，冀求選票極大化，或不計名分毀譽，接受其他更艱難位置的挑戰。

競選過程中，政黨間或是政黨內，常見爭權奪利、自吹自擂、爾虞我詐，令人厭惡。難得看到真誠的以理念為先，以公益為重，除大公外，一無所求，對照「何以利吾身，何以利吾黨」的無所不爭，對比格外強烈，感動特別深切。道德經所說的「無有入無間」，大概就是這個意思。

《孫子兵法》謀攻篇有一段話，「上兵伐謀，其次伐交，其次伐兵，其下攻城」。這已是大家耳熟能詳的名言，不必多說。但當中有個關鍵處需要特別留意，即「伐謀」與「伐交」都不希望動武，能不戰而屈人之兵，達到「全軍、全國為上」的目的，那麼兩者的重要區別何在？

「伐交」可說之以理、動之以情、臨之以威，以避免兵戎相見，期能兵不血刃解決問題。但是講理、感情、威嚇能否有效，最後的決定權還在於對方，仍是操之在人。「伐謀」則是以謀略的運用，形成「不得不然」之勢，對象只能被動因應，主動權完全掌控。

藍白合整合過程中，「政黨實力」曾經是個話題，但政黨實力隨著黨員的凝聚力和士氣，以及黨對社會大眾的號召力而可大可小。國民黨必須走對方向，不製造偶像，但要帶動風氣，才有機會以堅實的政黨實力與全民意志，形成不得不然之勢，結合一切合作力量，為國家社會創造最大的福祉。