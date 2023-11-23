OpenAI亂局見AI風險

OpenAI先前爆出執行長奧特曼被迫下台，總裁布羅克曼也請辭走人，對砸了一三Ｏ億美元在OpenAI的微軟來說，看似投資要泡湯，打亂了微軟的ＡＩ計畫，本來微軟要招募奧特曼和布羅克曼兩位ＡＩ大咖加入，然而在經過多次反轉後，奧特曼將返回OpenAI繼續擔任執行長，劇情一日數變。

OpenAI近日的領導階層變動，反映出公司內部對ＡＩ發展步伐和方向存在的深層疑慮和反思，OpenAI一直試圖在推動尖端ＡＩ研究和商業化產品之間保持平衡，同時也注重道德和安全，但這種微妙的平衡現在已來到一個轉折點。

奧特曼被炒顯示出該公司內部在OpenAI最近的一些ＡＩ產品，如ChatGPT是否推出過快、欠缺足夠的安全防護機制上觀點分歧。非營利董事會似乎出於擔心商業利益凌駕一切，而試圖重新控制整個ＡＩ發展的局面，然而員工的強烈反彈表明許多人支持奧特曼的願景，這種分裂導致了關於ＡＩ如何進步的更廣泛辯論。

隨著奧特曼等領袖加盟微軟，微軟反而對OpenAI產生巨大的影響。透過與OpenAI的合作和投資，微軟本來就已握有大量的話語權，儘管OpenAI董事會在法律上仍擁有管理權。如果OpenAI大批員工真的集體離職至微軟，將使微軟不費力氣就獲得一支頂級的ＡＩ團隊。這引發了大家必須關心的問題，到底是誰在真正操控像ChatGPT等具有革命性潛力的系統？

這些發展也凸顯了OpenAI的非營利結構在與營利部門融合時的本質上不穩定，讓OpenAI的使命與利潤隔離的最初願景已瀕臨破滅。隨著像ChatGPT這樣的創新迅速流行，經濟誘因和道德目標之間的緊張關係已到達臨界點，需要進行結構性的重新思考。

ChatGPT快速、雄心勃勃的發展可能因此引發了董事會的干預，因為人們擔心這些ＡＩ的工作方式缺乏透明度、圍繞著偏見、錯誤訊息和與人類價值觀的一致性等ＡＩ安全問題，皆需要深思熟慮的解決。但OpenAI領導層的單方面變動也引發了人們的擔憂，即當技術的優勢開始大規模顯現時，創新會突然受到限制，雙方的論點似乎都有道理。

像奧特曼這樣的頂尖ＡＩ人才為了追逐利潤而投靠微軟，確實引發人們對推動像ChatGPT等強大模型的進步之最終利益是什麼的疑問。所以OpenAI顯然還需要更廣泛、更具代表性的ＡＩ治理視角，納入受影響最大的社群，今天的緊張局勢剛好為發展更透明和負責任的ＡＩ提供了機會。

這起事件也凸顯了在制定ＡＩ未來發展方向時，價值觀、道德和治理等高風險議題上存在的深刻分歧。雖然塵埃尚未落定，但關於OpenAI混合管理模型的局限性，以及ＡＩ單邊決策的短視引發的重要教訓已經浮現。隨著ＡＩ領域日益重要，大家必須優先考慮ＡＩ系統的問責制、透明度和包容性，這可能需要OpenAI進行改革，以及公私部門和民間社會更廣泛的討論。