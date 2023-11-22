重視照顧憂鬱 終止悲歌

近期照顧者家庭悲劇層出不窮。據統計，近十年來台灣已發生約百件「照顧殺人案」，其中三分之一加害人犯後選擇自殺，凸顯潛藏在長照議題冰山下的長期隱憂。

為什麼有人會殺死自己照顧的家人？背後可能交織著複雜的因素，與長期累積的疲憊、睡眠不足、沒有替手、家庭關係衝突、哀怨、絕望感、失落感…等有關。但「近因」有兩大因素：一是被照顧者病情加重、更難照顧，導致照顧者難以承受；二是照顧者身心健康也亮紅燈，導致照顧能力下降，甚至與照顧責任感產生極大衝突。

為何照顧者撐不住，卻不向外求助？顯然也是多重原因，如個人價值觀、疾病因素、社會文化等。值得重視的是，社會是否提供家庭照顧者友善環境及充分資源？研究指出，約四成照顧者過去一年中曾使用居家服務或日間照顧等服務，約兩成照顧者一年內曾使用醫療服務。借鏡英國，任何國民意識到可能成為照顧者，就可跟政府申請諮詢，評估項目包括照顧者意願、能力、身心健康及對生涯發展可能的影響，協助照顧者做好「心理準備」才上戰場。在台灣，長照2.0評估量表除評估照顧者年齡、就業與否、及是否需要照顧其他家人等客觀條件外，若能同時評估照顧意願、心理狀態、照顧能力等面向，方能給予照顧者更好的準備及心理支持，預防壓力累積。

長照2.0也隱含以滿足被照顧者需求為中心、「在家接受照顧最好」的傳統思維，因此每月最高三萬六千元的照顧及專業服務補助，僅限於使用居家服務、日間照顧，若將家人送至住宿式機構，只能獲得每月一萬元補助，逼迫許多家庭將家人勉強留在家中，「更難照顧的失能家人＋累垮的照顧者」，政策間接造成高風險的照顧組合。失業、低收入、債務等經濟難題又與照顧問題糾結發展，無異雪上加霜。

照顧殺人是反映長照2.0資源布建成敗的重要指標，今年以來已發生十四起，是歷史次高。雖然政府建立上百處家庭照顧者支持據點，強化社會安全網，並透過「高負荷家庭照顧者初篩指標」，試圖防止不幸事件發生。然而，動手往往在一念之間，莫忘了家庭照顧者的「心」才是關鍵。我們建議：

一、避免家庭照顧者被傳統孝道義務感綁架，產生過度的照顧責任壓力。

二、尊重家庭照顧者「意願」，政府長照資源應提供充分選擇權。

三、重視家庭照顧者的心理健康，提供定期心理評估與免費諮詢。

四、協助家庭照顧者做好能夠隨時安心交接的心理準備。

五、正視家庭照顧者心理健康問題的早期評估（常見症狀如失眠、憂鬱、焦慮），提供醫療轉銜建議並持續關懷以確保完整處置。

我們呼籲民眾，務必提高對周遭他人的心理議題敏感度、發揮同儕親友互相關照之精神、發現需要幫助的家庭或個體，並積極尋求政府及民間諮詢管道以得到專業協助。未來政策應持續致力於有效減輕照顧者經濟負擔、及早辨識照顧者情緒困擾、並且去除照顧者身心健康風險，同時強化民眾的心理健康識能，對於常見的精神健康問題（如憂鬱症、焦慮症、睡眠障礙等）建立正確認知與專業連結，慎防長照悲歌持續延燒。

※ 提醒您：若您或身邊的人有心理困擾，可撥打1925（依舊愛我）安心專線