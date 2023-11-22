藍白可以輸 但人民要再輸一次嗎

藍白一直無法就正副總統搭檔有效的完成整合。綠營方面，正副總統參選人已經完成登記，就好戰鬥位置，在野這邊還不知道隊形該如何安排。

企管學裡有一個ＳＷＯＴ分析，也稱「強弱危機分析」，又稱「優劣分析法」，以此來分析目前民眾黨所遇到的問題。

優勢（Strengths），民眾黨有強大的空軍（網路）支援，黨員多為年輕高知識分子、有口才論述能力便給的黨主席柯文哲。

弱勢（Weaknesses），民眾黨陸軍（黨員）人力少、執政縣市少、中南部著墨少、人才少、資金少，除少數人外，知名度都不高。

機會（Opportunities），民眾黨才成立四年，現有五席不分區立委，明年大選非常有可能在國會占有更多席位，好的開始是成功的一半。

威脅（Threats），民眾黨最大威脅來自內部，而非外部。民眾黨已是台灣第三大黨，但若想拿到行政權，必須克服支持者對藍或綠的某些堅持。

上述ＳＷＯＴ分析，藍白皆可互補，兄弟登山要一起努力，一起達成目標，而這個目標就是政黨輪替。

成立政黨的初衷就是透過選舉達到執政的目的，而政治是妥協的藝術，沒有妥協只有堅持有時會達不到目的，沒有行政權在手，達不到的結果就容易成為泡沫。

以前軍閥時代是「槍桿子裡出政權」，民主時代的小黨若要拿到政權，除了妥協合作別無他法。民眾黨現在有一個巨星柯文哲，鎂光燈全在他身上，若沒有柯文哲，民眾黨還剩下什麼？

二○○四年的連宋配與國親合，是經過二○○○年泛藍分裂而有所醒悟，才深知合作的重要性。這次藍白不一定會合，但一定要輸一次才能有所領悟嗎？二○二四不能合，二○二八還有多少機會？

為了自己與政黨，是小我、是政客；為了台灣百姓，是大我、是政治家，全在侯柯的一念之間。二○二四藍白可以輸，但台灣人民要再輸一次嗎？