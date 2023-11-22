藍白合經歷數月紛攘，終於快要上花轎時，仍然出現「婚前不適」的情形。接下來，藍白是否能合，將決定中華民國與台灣的未來，並且影響兩岸關係、東亞秩序與中美博弈。

藍白合發生困難有以下原因：第一，對於共同理念的交集，缺乏討論並產生基本原則，以利團結兩黨的基本教義派支持者及得到台灣民眾的普遍理解。第二，權位的主從，始終是堅持的重心，雖然都說為了下架民進黨，為了台灣的安危，但是到了誰正誰副時，依然相持不下。第三，藍白支持者的屬性不同，本來就有硬結合的困難，且「婚前」幾乎沒有足夠的交流，形同先婚後友。第四，只是為了勝選而結合，然合了以後，如何共同競選，勝選後如何共事，仍有不確定性。

聯合政府或是政黨結盟，在西方民主國家是常態；但對於實行民主政治時間尚短，且長時間處於藍綠對立的台灣社會而言，還需要相當時日的適應。此次，由於民進黨執政的弊端太多，而在野黨的票數分散，想要政黨輪替，唯有結盟才有勝算。在這樣的政治現實下，理念與屬性皆有些許差異的國民黨與民眾黨，進行政黨結盟是最佳選擇，無所謂背叛或利益交換的問題。由於缺乏先例，這次的嘗試發生困難，是屬正常。如果台灣能夠走過這次的關口，對於中國近代以來的民主政治發展無疑是一次重大的突破，民進黨也不必冷嘲熱諷，未來綠營或許也有不得不找其他政黨合作的機會。

由於民眾黨中不少幹部與年輕支持者，對由馬英九見證的柯、朱、侯協商過程與結果感到委屈，且對民調的計算方式感覺不公，使得柯文哲重新「挺起腰桿來」，宣布以民眾黨總統候選人身分拚戰到底，使已經簽字的協商瀕臨破局，引發許多藍營支持者驚愕與不滿，雙方相互批評。賴清德見狀大喜，諷刺柯文哲反覆無常，不值得信賴。筆者認為柯文哲與民眾黨必須謹慎行事，若藍白合破局，以目前民眾黨單薄的實力，日後單獨力抗國民黨與民進黨，泡沫化是可能的結局。

柯文哲一向崇敬毛澤東的戰略性思維與戰術性轉移，當勿忘毛處理人與事的「有理、有利、有節」三原則，凡事莫過猶不及，且為他人留有餘地。參考民國十三年的國共合作，共產黨在國民黨內多居副職，而得以獲得發展契機，之後雖然歷經波折，共產黨終於成功。因此，民眾黨亦可考慮把握此一稍縱即逝之歷史良機，躍馬而上，在下一階段的政治舞台上，好好地表現，未來的世界是屬於年輕人的。柯文哲與民眾黨應高度重視此重大機會，萬勿因一時情緒反應而後悔莫及。

國民黨則需盱衡局勢，在其黨內生態中，需要與更多年輕血輪合作，以深耕台灣，因此在姿態上應更謙和友善，並多與民眾黨年輕朋友們接觸交流，才能得到更廣泛的支持。而在禮讓柯文哲與民眾黨所期盼的政治資源時，總統大位與行政院長職位也需一併考量。

行百里者半九十，大事愈接近成功時愈困難，此時愈要忍耐堅持，絕對要有克服萬難的決心。筆者在此預祝兩黨成功，中華民國與台灣再獲新生良機！