科技．人文聯合講座／感恩與築夢

此時季在美加地區刻正迎接「感恩節」，此節似乎也被商品化為火雞大餐與品嘗年度新酒的儀式。感恩節緣起於一六二○年英國清教徒到美洲大陸移民，受當地印第安原住民關照之感恩習俗承傳迄今。

全球各地域種族亦各有其「感恩」紀念日，無論何種宗教信仰，「感恩」是對人類生命生存得以持續，發自內心的真誠態度與信念。也因此，各國對賜福先人之謝意，亦成為家族團圓與對其生命周期庇佑之反饋。

在此團圓儀式中，也給予人類體現家族親密鏈結之重要，以及對施惠者應有之尊敬與回饋。華人的感恩節亦以不同形式呈現，如尾牙、春節，依時令節氣對土地所賜予之福祉豐收，轉化為感謝共同努力之家人、工作伙伴，甚而是無形的「地基主」。

兒時逢年過節會隨長輩敬拜「地基主」，卻從未求甚解，以為只是迷信形式。年齡漸長，終於了解其實是一種人類對賦予吾人生活生產生態資源「土地最早的主人」之感恩與崇敬。而對此無形的被祭拜對象之詮釋與轉譯，正是今日全球所倡議尊重自然生態系生命本質之神髓。

深思此非法令規範的儀式，頓覺先人的智慧何其前瞻雋永，它是如此易行卻又是世代承傳之美德。儘管今日全球因政經、戰爭，包括宗教信仰之歧異，對此「感恩」核心價值有傾斜之虞。唯若人性本善，自領導人至庶民不分貴賤階層，仍乎不能對施惠者「忘恩負義」。

近日有幸參與了台積電青年築夢計畫之評選，在有限的獎金激勵競爭規則下，自數百件申請件中，期挖掘出未來對國家社會有開創影響之「新星」。這過程仿若曾參與的National Geographic Foundation的青年築夢計畫。亦即如何在小火花之觸媒下激勵青年得以拓大其志向、想像力與創新力，並透過社會企業支撐體系，拓展其實踐性、外溢性與創新性。

或許，感恩／築夢／創新與圓夢未必線性相關，唯若無前人之披荊斬棘與播種紮根，以及大地無私之給供養分，新世代又如何得以有「本事」築夢？就全球知名大企業而言，一年提供三百萬築夢獎金，似乎只是微乎其微之零頭；但見主辦團隊對所有策畫議題之投入與審慎，至為感佩，此亦係企業回饋社會之具體「感恩」播種。

或許，今日國家亦不缺此三百萬，但當其立意係著眼於年輕人生涯發展之宏遠價值信念啟發及後續之陪伴輔導時，則此股暖流之持續性挹注，滴水穿石其綜效遠超乎有形的數字。「十年樹木百年樹人」，企業界如能堅持此可持續性，其成果必遠大於公部門政策易轍之不可預期性。

值全球快速變遷之時代，培養新世代不能只求立竿見影，透過築夢計畫培養下世代之視野、胸襟、態度與品格，應是企業界和政府攜手合作多贏之引擎。

（作者為中國文化大學景觀學系主任）