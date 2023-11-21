當黑熊進入立院 人民準備好了？

近期眾所矚目的焦點「拜習會」十五日在舊金山落幕，中美雙方如預期無共同發表聯合聲明。在此同時，國內除了「藍白合」可能變成「藍白破」成為政治議題焦點，民進黨與國民黨近日公布的不分區立法委員名單，也同樣引發了社會廣泛的關注和討論。「拜習會」與國、民兩黨不分區立委排名，兩者看似無關聯性，但其後續發展值得進一步探究。

台北大學犯罪學研究所所長沈伯洋被列為民進黨不分區立委第二名，這一安排尤其引發社會高度關注。這份名單不僅反映了政黨內部的權力結構，也透露了對於當前台灣面臨的國際局勢和國內政治環境的應對策略。特別值得關注的是，列為第二名的沈伯洋，其背景和提名的原因，似乎暗示了更深層的政治意圖和戰略考量。

沈伯洋自二○一八年起致力於認知作戰與地面滲透的研究，並於二○二一年共同創立黑熊學院，旨在推廣民防教育，提升民間備戰及嚇阻力。他的提名可能反映了民進黨對於當前台灣安全挑戰的認識，以及希望在立法院中強化相關政策討論的願望。沈伯洋的背景和專業能力在當前的國際政治環境下具有重要意義，特別是考慮到台灣所面臨的安全威脅和地緣政治挑戰。

不分區立委的背景代表了政黨的利益，通常是各個政黨內部的重要成員，或與特定派系關聯密切的人士，也代表了廣泛的社會利益和專業領域。這種制度旨在確保立法院能夠全面反映社會的多元聲音，並在制定法律和政策時考慮到各方的利益和需求。

首先，沈伯洋在綠營內並非屬於任何主要派系，其在社會民間的知名度，只有來自於身為黑熊學院的倡立者之一，並得到曹興誠董事長的大力支持，讓黑熊學院得以在全台各地辦理培訓，目標是推廣全國民防教育，建構台灣全民備戰意識，使全民備戰民防意識得以在未來納入法律規範，進而落實執行，讓台灣真正成為第一島鏈中堅不可破的戰地堡壘，也符合美國在印太地區的戰略利益。

拜習會後，雙方在某些議題雖有達成共識，但是在台灣議題與科技管制上仍是各持己見。美中戰略競爭本質還是沒有改變，台灣是美中關係最重要、最敏感的問題，習近平在「台灣海峽和平與穩定的重要性」議題上，表達了「和平固然很好，但是在某一時刻、中方必須朝著總體解決問題邁進」，這也呼應中共近期軍機、艦繞台演習規模逐漸擴大，武統仍是中共不願放棄的選項。

賴清德在二○二四參選總統演說中稱：「二○二四年不是戰爭與和平的選擇，而是民主與專制的抉擇」。然而，戰爭與和平仍是二○二四大選中不可避免的重要主軸之一。「備戰或許只是期待戰爭爆發，不是真能避免戰爭」，民進黨為了選票卻不敢對社會大眾說清楚的事，卻在不分區立委名單的排位順序中看到了貓膩，當黑熊準備進入立法院，你我都準備好了嗎？