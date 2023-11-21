賈伯斯生命告白 最放不下兒女

蘋果公司前執行長賈伯斯，被譽為當代極具影響力和眼界的企業領袖，在科技和創新上留下耀眼成就，帶領蘋果徹底革新消費性電子產品的地景。但是在他生命的最後，受到腫瘤病痛纏身之際，放不下的不是蘋果企業王國，而是他的兒女。

賈伯斯2011年辭世。美國財經新聞網站Benzinga報導，賈伯斯在生命最後幾周，儘管孱弱體虛，仍希望讓兒女能更深入了解自己的人生，驅使他與知名傳記作家艾薩克森（Walter Isaacson）合作，完成一本全面的個人傳記。

賈伯斯在2003年首次經診斷罹患惡性腫瘤時，拖延接受手術。對此決定，賈伯斯曾向艾薩克森表達後悔。據艾薩克森所述，賈伯斯在罹病之路上受到連串個人信念和恐懼的交互影響，還得面臨身患致命疾病的殘酷現實。賈伯斯在生命最後的忠實告白，道出無數事業、家庭兩頭燒的家長心聲；他們一方面盼力拚事業，卻又不想缺席於子女的生命。

紐約時報報導，賈伯斯人生的最後時光，大多都和妻子、兒女共享。賈伯斯的醫師友人歐尼希（Dean Ornish）曾問賈伯斯是否慶幸擁有兒女，賈伯斯回答道，兒女的存在「比起我做過的任何事情，還要美好一萬倍」。

賈伯斯除了帶給世人科技上的便利，也提醒人們除了物質上的成功，仍有值得把握在手的無形財寶。