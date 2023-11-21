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日選舉策畫師 30年助500候選人
在美國，選舉顧問不在少數，歷史悠久，30幾年前在日本沒有這樣的職業。72歲的三浦博史是第一人，他稱自己是「選舉策畫師」，替包括國會議員、地方首長等500多人操盤打過選戰，輔選勝率傲人；新一代的松田馨則以輔選無黨籍新人、女性候選人成名。
重考進入慶應義塾大學法學部的三浦，大學畢業後他先到安田信託銀行上班，後擔任自民黨眾議員椎名素夫的公費秘書，得到美國國務院交流計畫名額，赴美參訪。
三浦說，美國是取悅觀眾的參加型選舉，選戰活動彷彿大型盛典。1989年三浦開公司做選舉策畫，期盼把參與型的選舉文化帶進日本。三浦表示，他的原則是不製造候選人形象，找出他本來個性的優點，短時間內讓選民認識這樣的長處。
43歲的松田馨視三浦為偶像，松田在2006年為了替母校恩師嘉田由紀子助選，買了三浦的著作與包含候選人的3人小團隊一起「惡補」。嘉田以黑馬之姿選上滋賀縣知事。他決定成為職業的選舉策畫師。
松田說，他會花兩個小時與委託人對談，特別是新人，必定要確認10個項目：家人以外有沒有幫手、有沒有相挺的組織或團體、選舉資金多少等。
松田說，選舉沒有任何一票是浪費的，即使落選，每一票都與這名候選人的下一步有關。
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