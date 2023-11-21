台灣，末段班退休金制度

由全球最大的人力資源管理諮詢公司美世諮詢，與特許財務分析師協會聯合發表的「二○二三年全球退休金系統評比」，台灣的排名在末段班。

美世諮詢在二○○九年開始發布全球退休金系統指標，特許財務分析師協會則是在二○二○年加入，一起建構更完善的全球退休金系統指標。

這個退休金制度評比，是以世界銀行提出如何建構完整的退休金系統的五個退休金支柱為基礎，發展出五十個指標，五十個指標再分為三類指標：適當性、永續性及完善性，最後總分由這三類指標加權計算出來。

適當性主要是著眼在退休金的所得替代率，包括個人自行購買的商業退休金保險及個人因應退休的儲蓄；永續性指標則是衡量在人口持續老化的前提下，國家是否能持續維持原來退休金制度的福利；完善性指標則考量退休金監理單位的穩定性。

整體而言，從二○二一年開始被評比到二○二三年，被評比的國家數從四十三個到四十七個，台灣由倒數第十名成為倒數第九名。以總評比分數而言，從六十一分到六十二點九分，進步有限，而且台灣的總分大約都低於所有受評國家的平均數約十分。

台灣的整體評分也比對岸來得低，在亞洲四小龍中，新加坡大多都在前十名左右，香港則在前廿名左右。南韓則比台灣還略遜一籌，也在末段班。

就個別指標來看，退休金適當性，從二○二一年到二○二三年，台灣的評比分數都遠落後整體平均數，從廿一點四、廿三點七到十七點二分。

以排名而言，台灣在二○二一、二二及二三年分別是倒數第四名、倒數第六名及倒數第十一名，這代表台灣一般人平均退休金的所得替代率遠遠低於大部分國家，甚至比不少國民所得比我們少的國家還低。

台灣退休金永續性的評分，則與所有受評國的平均數大約相等，代表台灣只是個中等生。而在退休金完善性的評分，在二○二一及二二年的評比，大約都低於平均數二分左右；二○二三年評比則擴大差距到約八分，代表退休金監理單位的穩定性變差了。

以台灣想要建立為一個與國際接軌的經濟體，如此退休金系統如何能吸引人才？台灣出生率在世界上敬陪末座，未來的退休金制度，如何才能長久持續下去？政府如何在稅制上提供誘因，鼓勵老百姓購買保險年金，來增加整個退休金的所得替代率？總統大選即將到來，這些是總統參選人應該嚴肅考慮的議題。